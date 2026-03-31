Los festejos de MacStation con hasta 50% off

El 1° de abril se cumple uno de los aniversarios tecnológicos más importantes del año: Apple, la compañía fundada en 1976 en un garaje de California por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne, celebra 50 años.

Bajo el concepto de innovación "Think Different", Apple supo, desde sus inicios, ser un referente tecnológico para muchas generaciones. Gracias a icónicos productos como la Macintosh, el iPod, el iPhone y el iPad, entre otros, la “manzanita” se fue convirtiendo en sinónimo de calidad, de que la experiencia del consumidor (ahora tan de moda) era central y que su ecosistema era el más sólido y robusto. Así fue como se fue convirtiendo en el líder del mercado en varios países a pesar de que sus productos, frente a otros competidores, no suelen ser los más económicos.

En el marco de los 50 años de Apple se espera que Tim Cook, actual gerente general de la compañía presente nuevos productos e innovaciones disruptivas.

En Argentina también habrá festejos, y a lo grande. MacStation, el principal Apple Premium Reseller del país, presenta el día del aniversario el “Día L”, una propuesta que combina beneficios comerciales con una experiencia en vivo, en su local de Riobamba y en su web, pensada para celebrar junto a la comunidad uno de los hitos más importantes de la industria tecnológica.

El 1° de abril MacStation tendrá hasta 50% de descuento en productos seleccionados de Apple en su web y en sus ocho locales.

El “Día L” está inspirado en el número romano “L”, que representa los 50 años, y en continuidad conceptual con el histórico “X” del décimo aniversario del iPhone. Durante todo el día habrá ofertas de hasta un 50%.

“En MacStation nos sumamos a la celebración de los 50 años de Apple con ‘Día L’, una edición especial pensada para acercar beneficios únicos a nuestros clientes. A lo largo de la jornada, activaremos una dinámica de Happy Hours con hasta 50% OFF en productos seleccionados, donde cada promoción se revelará en vivo. La audiencia podrá descubrir en tiempo real qué familia de productos y qué descuento estará disponible en cada franja horaria, tanto en nuestra web como en tiendas, generando una experiencia dinámica, participativa y alineada con el espíritu innovador de Apple”, destacó Silvana Niglia, gerenta de Marketing y Comunicación de MacStation.

Silvana Niglia, gerenta de Marketing y Comunicación de MacStation.

Como parte de la iniciativa, la marca lanzará una Special Edition Sale con descuentos escalonados del 30%, 40% y hasta 50% OFF en productos Apple seleccionados, con stock limitado y vigencia por franjas horarias.

“La omnicanalidad se consolidó como la forma natural de relacionarse con los consumidores”

Ofertas por el Día L

Según confirmó MacStation a Fortuna, estas son algunas de las ofertas que ofrecerá en sus 8 tiendas y también en la web:

AirPods 50% OFF

iPad 40% OFF

Apple Watch 30% OFF

MacBook 50% OFF

iPhone 30% OFF

¿Cómo accede a las ofertas?

Será un día muy movido para los amantes de Apple. A partir de las 10, y durante una hora, se comenzará con la venta de algunos de esos productos con el descuento correspondiente. Será hasta agostar stock y luego, a la siguiente hora, empezarán con otro producto. “Es una apuesta muy importante que hacemos en MacStation, pero es un día icónico para la marca. Cuando le comentamos a la casa matriz lo que queríamos hacer, nos apoyaron completamente por el impacto comercial que esto tendrá entre los fanáticos de Apple. Además, estamos convencidos de que, gracias a esta propuesta, muchos usuarios van a animarse a entrar al mundo Apple”, agregó Niglia

Apple anunció que realizará su primer evento oficial en Argentina

Lanzamientos deseados

La otra noticia a la que todo el mundo Apple en Argentina está pendiente es a la llegada oficial de la MacBook Neo. Esta computadora portátil es la más económica de la marca y con la que busca, también, sumar nuevos usuarios a su ecosistema.

Según le comentaron a Fortuna los ejecutivos de MacStation, la misma estaría llegando al país entre fines de abril y principios de mayo, con un precio confirmado de $ 1.299.999.

La MacBook Neo llegará a Argentina a fines de abril y tendrá un valor de $ 1.299.999

En Estados Unidos, la MacBook Neo de 256 GB tiene un valor de u$s 600; es decir un 50% más económica de lo que saldrá en Argentina.

“La MacBook Neo fue anunciada por Apple el 4 de marzo de 2026 y se lanzó oficialmente al mercado el miércoles 11 de marzo de 2026. Menos de dos meses después ya estará disponible en Argentina. Es la computadora portátil más accesible y rompe con el esquema y la idea de que los productos Apple son muy costoso”, explicó Niglia.

Uno de los diferenciales más importantes de la MacBook Neo es que dentro cuenta con un el chip A18 Pro, que es el mismo procesador que tiene el teléfono, por lo que permite realizar infinidad de tareas y utilizar muchas aplicaciones a la vez. A su vez, la Neo se complementa con 8 GB de RAM y un almacenamiento de 256 GB o 512.

“Otro dato importante de la Neo es que el 60% de sus materiales son de material reciclado, lo que implica una menor huella de carbono. Y este camino es parte del que definió Apple de llegar al 2030 con cero emisiones en todos sus productos”, comentó la responsable de marketing de MacStation en Argentina.

El otro de los lanzamientos en Argentina, que también sería a fines de abril, es el del iPhone 17e, el celular de la nueva línea 17, que es el más económico de Apple.

El iPhone 17e, el celular más económico de Apple, llegará a fines de abril

Lo que puede verse, tanto con la MacBook Neo como con el iPhone 17e, es que Apple ha decidido lanzar productos a precios “entry level”, con el objetivo de ampliar su mercado.