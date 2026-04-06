BYMA adquiere la posición mayoritaria de Quantex

BYMA, Bolsas y Mercados Argentinos, anunció la adquisición del 70% del capital accionario de Quantex, una fintech argentina especializada en el desarrollo de plataformas de negociación mayorista de renta fija internacional. La operación se realizó sobre la base de una valuación total de la compañía de US$ 9.500.000 y se enmarca en la estrategia de largo plazo de BYMA de fortalecer su posicionamiento internacional.

Quantex es una empresa originaria de Córdoba que inició su recorrido como startup dentro del ecosistema de BYMA Ventures, el fondo de Corporate Venture Capital de la Bolsa de Valores, el cual fue uno de sus primeros inversores. A lo largo de los años consolidó su propio desarrollo tecnológico y comercial hasta posicionarse como un actor relevante en la operatoria institucional de renta fija en Argentina y la región.

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La compañía cuenta actualmente con una plataforma tecnológica orientada a la operatoria institucional, integrada tanto al ecosistema de BYMA como a contrapartes internacionales, y con una trayectoria consolidada en la negociación de instrumentos de renta fija en mercados globales.

“La adquisición de Quantex se inscribe en la estrategia de evolución de BYMA, que combina posicionamiento internacional con el fortalecimiento de capacidades operativas concretas. Esta incorporación nos permite ampliar nuestra propuesta de infraestructura para la renta fija y proveer liquidez a los activos argentinos, así como profundizar la integración con actores y mercados internacionales”, afirmó Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA.

Por su parte, desde Quantex, su CEO Marco Dibo afirmó: “Quantex nació con la convicción de que Argentina podía desarrollar tecnología financiera de clase mundial para la operatoria institucional. Que uno de nuestros primeros inversores institucionales como BYMA profundice hoy esa decisión adquiriendo una participación mayoritaria, es una confirmación de ese camino. Esta etapa nos permitirá acelerar nuestra expansión, robustecer la infraestructura de renta fija y contribuir activamente a la integración del mercado de capitales argentino con el mundo.”

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Caso de éxito: BYMA Ventures

Quantex representa un caso de desarrollo exitoso dentro del ecosistema de BYMA Ventures. Fue fundada por Marco Dibo y Federico Bollo, quienes conservan el 30% del paquete accionario. Desde su etapa inicial como startup hasta su consolidación como proveedor de soluciones para la operatoria institucional, su recorrido refleja el enfoque de BYMA en identificar, acompañar y escalar proyectos con valor estratégico para el mercado de capitales.

La organización tiene clientes en toda la región: Argentina, Estados Unidos, México Panamá, Uruguay, Republica Dominicana, entre otros

RM