TikTok busca posicionar a la Argentina como hub regional de IA

BytePlus, la división de tecnología empresarial de ByteDance -empresa matriz de TikTok-, avanza en su expansión en Argentina, con el objetivo de acelerar la adopción de soluciones de inteligencia artificial (IA) en industrias clave.

La compañía, creada para comercializar a otras empresas las tecnologías que sustentan el éxito rotundo de TikTok, tiene como objetivo ofrecer herramientas avanzadas de IA. Entre sus principales soluciones se destacan sistemas de recomendación de contenido -basados en el algoritmo de TikTok-, tecnologías de visión por computadora capaces de detectar y rastrear hasta 18 puntos del cuerpo humano, así como herramientas de traducción automática de texto y voz.

En este contexto, BytePlus está fortaleciendo su presencia en el mercado argentino mediante la colaboración con socios tecnológicos locales, integradores de sistemas y organizaciones empresariales. La finalidad es construir un ecosistema que permita acelerar la implementación de IA, fomentar la innovación local y generar resultados de negocio medibles. “La adopción de IA a gran escala requiere más que tecnología. Requiere ecosistemas sólidos”, afirmó Alejandro Canonero, líder internacional de BytePlus. “En Argentina, estamos enfocados en construir alianzas que combinen capacidades globales de IA con la experiencia del mercado local para generar un impacto real y escalable”.

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A través de este modelo colaborativo, BytePlus habilita a sus socios a desarrollar e implementar soluciones en distintos casos de uso, como personalización del cliente y sistemas de recomendación, plataformas de datos inteligentes con analítica en tiempo real, IA conversacional para automatización de atención al cliente, y herramientas de IA generativa aplicadas a la creación de contenido y marketing.

En este contexto, la inteligencia artificial se consolida como un factor clave para mejorar la competitividad empresarial, permitiendo a las organizaciones optimizar procesos, escalar operaciones y generar ventajas sostenibles en un entorno cada vez más dinámico.

El crecimiento del talento tecnológico local -incluyendo desarrolladores, agencias digitales e innovadores- posiciona a Argentina como un mercado estratégico para el desarrollo del ecosistema de IA en América Latina. Actualmente, BytePlus ya trabaja con socios en sectores como retail, medios, servicios financieros y telecomunicaciones, co-creando soluciones adaptadas a desafíos locales a partir de tecnologías probadas a nivel global.

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“Nuestro objetivo es empoderar a los socios para que se conviertan en constructores y operadores de soluciones impulsadas por IA”, añadió el Dr. Canonero. “Al combinar las capacidades de la plataforma con la experiencia de los socios, creamos un efecto multiplicador que acelera la innovación y la creación de valor en todo el ecosistema”.

Como parte de su estrategia de expansión, BytePlus organizará encuentros y sesiones colaborativas en Buenos Aires junto a clientes y partners, con el fin de compartir mejores prácticas, explorar oportunidades conjuntas y promover nuevos modelos de negocio basados en inteligencia artificial. Así, reafirma su apuesta por el desarrollo de ecosistemas abiertos y escalables que permitan a las organizaciones avanzar más allá de la experimentación y alcanzar ventajas competitivas sostenibles a través de la IA.

ByteDance está avanzando de manera significativa en inteligencia artificial a nivel global, y su unidad empresarial, BytePlus, es el vehículo principal para su expansión internacional. BytePlus ModelArk está disponible comercialmente en Argentina.

RM