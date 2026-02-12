Nace la primera compañía de tesorería en Bitcoin de Argentina

Nació en Argentina la primera compañía de tesorería en Bitcoin de Argentina que cotizará en Bolsa (BYMA). Zonda Bitcoin Capital operará bajo la regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y estará dedicada a la acumulación disciplinada de Bitcoin y amplificación de su potencial. En un contexto de devaluación permanente de las monedas fiduciarias, esta compañía viene a preservar el valor del Bitcoin en el tiempo.

“Bitcoin es la solución que creamos los humanos para preservar el valor de nuestro tiempo, energía y esfuerzo frente a la permanente emisión y posterior devaluación del dólar y los dineros fiduciarios en el mundo. Dinero digital con escasez absoluta, que no pueda ser alterada por gobiernos, empresas o personas, y solo dependa de líneas de código, matemática y energía es la solución perfecta a un problema que arrastramos hace más de 50 años”, explicó Leonardo Rubinstein, fundador y CEO de Zonda Bitcoin Capital.

“Siendo Bitcoin el activo de mejor performance de la última década, la avanzada regulatoria y su creciente adopción institucional, corporativa y soberana como reserva de valor, creemos que el mercado de capitales argentino necesita productos financieros motorizados por Bitcoin que les permita a inversores beneficiarse de su potencial” , afirmó.

Por qué Bitcoin

Desde hace 55 años, con el abandono definitivo del patrón oro, la emisión monetaria sin respaldo dejó de ser excepcional para convertirse en estructural: los gobiernos pueden simplemente imprimirlo sin respaldo, lo que genera inflación persistente, pérdida del poder adquisitivo y creciente dificultad para preservar valor.

Como respuesta a esa ruptura, en 2008 surge Bitcoin como “el dinero perfecto”: digital, con escasez absoluta (21 Millones), durabilidad, divisibilidad, portabilidad, verificabilidad, fungibilidad, inmutabilidad, descentralización y auto-soberanía, entre otras propiedades. Diseñado para preservar el valor a largo plazo sin depender de decisiones discrecionales de terceros.

Bitcoin ya alcanzó su etapa de madurez como activo financiero, con una capitalización de mercado cercana a los $2 billones en enero de 2026. En términos de rendimiento, fue el activo con el mejor desempeño de la última década, superando a índices de acciones, bonos, oro, commodities y real estate.

Zonda Bitcoin Capital se propone integrar ese activo clave para la economía de las próximas décadas en la oferta del mercado de valores local.

Valor diferencial de Zonda Bitcoin Capital

La compañía se estableció tras la compra del capital accionario mayoritario de Hulytego S.A.I.C. (HULI), empresa ya cotizante en la Bolsa de Buenos Aires desde mediados del siglo pasado, a partir de lo cual cambió su razón social y objeto para convertirse en Zonda Bitcoin Capital, operación finalizada en diciembre último.

Este proceso de creación y desarrollo de la compañía cuenta con el asesoramiento legal del prestigioso estudio Marval O’Farrell Mairal. A su vez, Latin Securities -firma líder de servicios financieros con vasta trayectoria en el mercado de capitales de Argentina- trabaja en la asesoría para la estructuración de la operación de ampliación de capital. KPMG, firma global líder en consultoría y auditoría, actuará como auditor externo, aportando estándares internacionales de control, transparencia y rigor contable, en línea con las mejores prácticas de los mercados de capitales.

Como Bitcoin Treasury Company, la estrategia principal de Zonda Bitcoin Capital es la acumulación disciplinada de Bitcoin mediante instrumentos financieros regulados, para atesorarlo de forma disciplinada, segura y transparente a largo plazo, y poder en el tiempo ofrecerle al accionista un rendimiento superior al del Bitcoin. El indicador clave de éxito de gestión y desempeño será el Bitcoin por Acción (Bitcoin por Acción – BPA). Por lo cual, el objetivo de Zonda Bitcoin Capital no es especular con el precio a corto plazo, sino optimizar la cantidad de Bitcoin por Acción, mediante el lanzamiento de productos financieros innovadores, gobernanza y visión de largo plazo.

Introduce por primera vez este modelo en el mercado de capitales argentino, adaptándolo al marco regulatorio local y ofreciendo una estructura transparente, auditable y accesible para personas, empresas e instituciones, con seguridad en la custodia, ventajas impositivas y regulatorias que ofrecen las acciones de compañías cotizantes locales.

Por su constitución, Zonda Bitcoin Capital no es un exchange, una plataforma cripto o un vehículo especulativo de corto plazo. Es una empresa pública, con una estrategia de inversión segura, que evita ciertas complejidades de la operatoria directa con Bitcoin, así como las restricciones que representan otros instrumentos de exposición a Bitcoin.

Cúpula directiva de Zonda Bitcoin Capital

Bitcoiner desde 2015, Rubinstein fue CEO de ank (Itaú Unibanco), una fintech que fundó y lideró desde su concepción, con soluciones de pagos digitales. Anteriormente, se desempeñó como CEO de OLX para mercados emergentes. También lideró proyectos como consultor de estrategia a grandes corporaciones de Argentina, Chile y Brasil en The Boston Consulting Group (BCG) y private equity en Grupo Pegasus.

Pablo Herman es también fundador y miembro del Advisory Board. Fue vicepresidente y co-fundador de Swiss Medical Group, compañía en la que lideró su expansión hasta convertirse en el mayor grupo privado de salud de Argentina.

El Advisory Board se completa con Luis Sas, ejecutivo con más de 40 años de experiencia en finanzas corporativas y trayectoria en las compañías más relevantes del sector de energía e infraestructura en Argentina, como YPF, Petrobras Argentina, Pampa Energía, Pecom y Edesur.

Integran también la conducción de Zonda Bitcoin Capital: Julia Lois, CMO y Julián Chomicki como Chief of Staff.

