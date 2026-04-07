Las franquicias pueden redefinir el mercado laboral en los próximos cinco años.

Argentina no tiene, en esencia, un problema de falta de empleo. Tiene un problema mucho más profundo y, al mismo tiempo, mucho más incómodo de admitir: no tiene un sistema capaz de generar empleo de manera sostenida, previsible y escalable. Esa diferencia, que puede parecer semántica, es en realidad la línea que separa a las economías que crecen de aquellas que sobreviven en ciclos permanentes de frustración. Cuando el empleo depende de impulsos aislados, de decisiones individuales o de momentos coyunturales, lo que se construye no es un mercado laboral, sino una secuencia de intentos.

Hay un fenómeno que en Argentina todavía no ocupa el lugar que debería ocupar en la discusión económica, pero que en los mercados más avanzados ya dejó de ser una alternativa para convertirse en una estructura central: el franchising. No como formato comercial, no como vehículo de expansión de marcas, sino como un sistema diseñado para resolver uno de los mayores desafíos de cualquier economía moderna, que es transformar unidades de negocio en redes capaces de generar empleo de manera consistente.

Lo incómodo de esta afirmación no es su contenido, sino su implicancia. Porque si el problema no es la falta de oportunidades, sino la ausencia de sistemas, entonces el foco de la discusión cambia por completo. Ya no alcanza con incentivar el consumo, ni con promover el emprendedurismo de manera aislada, ni con celebrar aperturas puntuales. La pregunta pasa a ser otra: qué estructuras estamos construyendo para que ese crecimiento no dependa de la voluntad individual, sino de un modelo que funcione incluso cuando las condiciones no son ideales.

En Estados Unidos, esta discusión ya está resuelta. El franchising no es un capítulo dentro del libro de la economía; es parte del índice. Millones de empleos dependen de redes que no crecen por intuición, sino por diseño. Cada nueva unidad no es una apuesta, sino la ejecución de un sistema que ya fue probado, ajustado y optimizado. Eso no elimina el riesgo, pero lo convierte en algo gestionable, medible y, sobre todo, replicable.

Europa siguió ese camino con una lógica distinta, más regulada, pero igual de contundente. En Francia, España y el Reino Unido, el franchising dejó de ser percibido como una herramienta empresarial para convertirse en un instrumento de política económica. No es casualidad que haya sido utilizado para abordar problemas estructurales como el desempleo juvenil o la informalidad. Allí se entendió algo que en Argentina todavía no se termina de internalizar: que el empleo no se “crea”, se construye sobre sistemas que permiten sostenerlo en el tiempo.

El caso de Brasil es el más revelador, porque elimina cualquier excusa vinculada al contexto. Brasil no es una economía perfecta, ni estable, ni predecible en todos sus aspectos. Sin embargo, logró construir uno de los ecosistemas de franquicias más robustos del mundo a partir de una decisión estratégica: profesionalizar el modelo. Eso implicó ordenar procesos, definir estándares, generar marcos regulatorios claros y, sobre todo, cambiar la mentalidad con la que se entiende la expansión. El resultado no fue solamente el crecimiento de marcas, sino la consolidación de una estructura capaz de generar millones de empleos directos e indirectos.

Frente a ese escenario, Argentina aparece como una paradoja. Tiene talento, tiene creatividad, tiene resiliencia y tiene una capacidad de adaptación que pocos mercados poseen. Pero, al mismo tiempo, tiene una dificultad estructural para convertir ese potencial en escala, y esa dificultad no está en la falta de ideas, ni en la falta de emprendedores, ni siquiera en la falta de capital. Está en la forma en la que se construyen los negocios.

El mercado local aprendió a vender franquicias, pero todavía no aprendió a construir redes que funcionen de verdad. Esa es la diferencia que explica por qué el impacto del franchising en el empleo argentino está muy por debajo de lo que podría ser. Cuando el foco está puesto en la expansión comercial sin una base operativa sólida, lo que se genera es un crecimiento aparente que no logra sostenerse en el tiempo. Las unidades se abren, pero no siempre consolidan; los empleos se crean, pero no siempre se estabilizan; las marcas crecen, pero no siempre escalan.

Ese modelo tiene un límite claro, y ese límite ya empezó a aparecer. El mercado argentino, incluso en su complejidad, está madurando, y cuando un mercado madura, deja de comprar promesas y empieza a exigir resultados. Empieza a mirar qué pasa después de la apertura, cómo funciona la operación, qué nivel de soporte recibe el franquiciado, qué margen real se genera y qué tan sostenible es el negocio en el tiempo. Ahí es donde se produce el quiebre entre las redes que crecen y las que se quedan en el camino.

En los sistemas profesionalizados, cada franquicia es mucho más que un punto de venta. Es una unidad económica integrada a una red que tiene lógica, estructura y soporte. Genera empleo directo, pero también activa una cadena de valor que incluye proveedores, logística, tecnología, marketing y servicios asociados. Ese efecto multiplicador es el que transforma al franchising en una herramienta de desarrollo económico. No es una suma de locales; es una red que produce actividad.

En Argentina, ese efecto todavía no está plenamente activado, y la razón es clara: falta sistema. Faltan procesos que garanticen repetición, faltan estándares que aseguren calidad, falta tecnología que permita escalar con eficiencia y, sobre todo, falta una obsesión real por el éxito del franquiciado como condición indispensable para el crecimiento de la red. Sin esos elementos, la expansión se vuelve más lenta, más incierta y menos eficiente, y el impacto en el empleo se diluye.

Lo relevante de este diagnóstico no es señalar la limitación, sino entender la oportunidad. Porque a diferencia de otros sectores que requieren ciclos largos de desarrollo, el franchising tiene una característica que lo vuelve particularmente potente en contextos como el argentino: la velocidad. Cuando el modelo está bien diseñado, la apertura de nuevas unidades no es un evento aislado, sino parte de un proceso continuo. Y cada nueva unidad es empleo, es actividad económica, es movimiento.

Si Argentina lograra dar un salto de profesionalización en su sistema de franquicias, el impacto en el mercado laboral podría ser uno de los más relevantes de los próximos años. No como una promesa teórica, sino como una consecuencia directa de un sistema que empieza a funcionar. Ese impacto se extendería a su calidad, con mayores niveles de formalización, mejor capacitación y una estructura que permita sostener ese crecimiento en el tiempo.

Además, implicaría la formación de una nueva generación de empresarios que no parten de cero, sino que se integran en redes que ya tienen un camino recorrido. Eso reduce la tasa de fracaso, aumenta la probabilidad de éxito y, en consecuencia, multiplica la capacidad de generación de empleo.

Cada franquiciado que funciona es, en potencia, un nuevo generador de trabajo.

En un mundo donde la automatización y la digitalización están redefiniendo las reglas del mercado laboral, la capacidad de construir sistemas que generen empleo de manera previsible se vuelve un activo estratégico. El franchising, cuando está bien ejecutado, logra algo que pocos modelos consiguen: combinar escala con control, crecimiento con consistencia y expansión con sostenibilidad.

El punto de inflexión para Argentina está en cambiar la forma en la que entiende el crecimiento. Mientras la expansión siga siendo concebida como una suma de esfuerzos individuales, el impacto será limitado. Cuando empiece a ser entendida como la construcción de sistemas que funcionan más allá de las personas, el escenario cambia.

El franchising ofrece esa posibilidad, pero no en su versión superficial, sino en su versión profesionalizada, estructurada y ejecutada con disciplina.

No se trata de vender más franquicias, sino de construir redes que generen resultados reales.

No se trata de crecer rápido, sino de crecer bien.

No se trata de ocupar territorio, sino de consolidarlo.

En los próximos cinco años, Argentina va a enfrentar una decisión que no es menor. Puede seguir intentando resolver el problema del empleo desde la lógica de la coyuntura, con soluciones fragmentadas y de corto plazo, o puede empezar a construir sistemas que le permitan generar trabajo de manera sostenida. El franchising, entendido correctamente, es una de las herramientas más potentes para hacerlo.

La diferencia entre ambos caminos no es técnica. Es conceptual. Y, sobre todo, es estratégica. Porque define no solo cuántos empleos se generan, sino qué tipo de economía se construye.

Y esa, en definitiva, es la discusión que Argentina todavía no está teniendo.

*Especialista en Franquicias