Con foco en inversión y crecimiento, se presentó la Guía Argentina de Franquicias 2026

La Guía Argentina de Franquicias (GAF) presentó su Edición de Oro con oportunidades de inversión en diversos sectores y en todo el país.

Durante la presentación, los organizadores compartieron algunos datos exclusivos del mercado, que están presentes en la GAF y proyecciones para el nuevo año: durante el último año, las 173 empresas franquiciantes presentes en la guía crecieron un 9%, producto del otorgamiento de 1.925 nuevas franquicias, generando más de 76.000 nuevos puestos de trabajo directos (sumando tanto propios como de sus franquiciados).

Entre los principales ejes, se subrayó que la gastronomía representa alrededor del 40% del sistema y sigue liderando el interés de los inversores. También se remarcó el avance de las ventas online, la incorporación de inteligencia artificial y la automatización de procesos como factores clave para el desarrollo del sector en los próximos años.

En ese contexto, Roberto Russo, director de la Guía Argentina de Franquicias, destacó el valor del sistema en escenarios desafiantes: “Las franquicias volvieron a demostrar su capacidad de adaptación. Aún en un contexto complejo, el modelo sigue ofreciendo oportunidades concretas porque combina experiencia, marca y procesos probados, lo que permite minimizar riesgos y sostener el crecimiento”.

Uno de los momentos más relevantes de la noche fue el reconocimiento a las 33 empresas y 10 consultores que formaron parte de todas las ediciones de la Guía Argentina de Franquicias a lo largo de estos diez años.

La Guía Argentina de Franquicias 2026, que es la única guía oficial de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), se consolida como una herramienta clave para quienes analizan invertir en este modelo de negocio. La publicación reúne 173 franquicias con fichas técnicas detalladas, información orientada al futuro franquiciado, estadísticas del sector y contenido especializado que permite comprender el presente y proyectar escenarios.

Organizada por rubros y niveles de inversión, la guía facilita la comparación entre propuestas, el análisis de oportunidades y el acceso a información relevante para la toma de decisiones. Además, incluye datos de consultores y proveedores vinculados al ecosistema del franchising, lo que amplía su valor como recurso integral.

Disponible en formato impreso y digital, esta edición impulsa el uso del combo que integra ambas versiones, pensado para quienes buscan una consulta flexible y permanente. La guía puede adquirirse a través del sitio oficial de GAF y en librerías de todo el país.

A diez años de su lanzamiento, la GAF reafirma su posicionamiento como material de referencia para emprendedores, inversores y empresarios, en un contexto donde las franquicias continúan consolidándose como una alternativa concreta para el crecimiento y la diversificación de negocios.