Cómo es la nueva tecnología de anticipación que detecta el peligro y responde en menos de 30 segundos

La seguridad del hogar es uno de los temas que más preocupan, no solo en la Argentina, sino en toda la región de América Latina. En este contexto, las empresas del sector buscan estar siempre a la vanguardia con soluciones donde la tecnología ocupa un rol central.

Verisure, una de las compañías mundiales en servicios de seguridad con monitoreo profesional que está presente en 18 países y también en la Argentina, recientemente presentó su nueva generación de alarmas basada en la plataforma tecnológica PreSense, un sistema creado íntegramente por Verisure.

El uso de la tecnología es uno de los pilares de Verisure. Es por ello que, según pudo averiguar Fortuna, la compañía, que proteje a más de seis millones de familias y pequeños comercios en esos países en los que opera, cuenta con un equipo propio de IT integrado por más de 1.800 tecnólogos con un gran abanico de especialidades, desde Internet de las cosas, IA, procesado de imágenes, reconocimiento de voz, seguridad, diseño de interfaz de usuario, Big Data, automatización de procesos de negocio, entre otros.

Este equipo desarrolla soluciones tecnológicas desde sus hubs de I+D en Madrid, Ginebra y Malmö. En los últimos años, Verisure ha invertido más de 170M€ promedio al año en innovación y capacidades digitales.

Cómo es la nueva tecnología

La plataforma tecnológica PreSense, desarrollada íntegramente por Verisure, permite reducir a menos de 30 segundos el tiempo de respuesta ante una situación de peligro al permitir elaborar modelos de comportamiento que anticipan distintos niveles de riesgo ante un salto de alarma.

“El gran desafío fue capitalizar toda nuestra experiencia y convertirla en una plataforma tecnológica diseñada íntegramente dentro de la compañía, lo que nos permite acelerar los ciclos de innovación y responder con mayor agilidad. Gracias a este desarrollo propio, hoy podemos ofrecer una capa adicional de protección que refuerza la seguridad de nuestros clientes y nos permite reducir los tiempos de actuación activando el aviso a la Policía o a los servicios de emergencia cuando la situación lo requiera”, explica Carlos Beltran Rubinos, director de Operaciones en Verisure Argentina.

En un contexto en el que la seguridad se vuelve una prioridad creciente para hogares y comercios, la nueva generación de alarmas de Verisure incorpora dispositivos de detección de última generación que pueden captar movimientos inusuales y conductas sospechosas.

Cuatro capas de detección para proteger mejor

PreSense está diseñada para proteger de forma escalonada y coordinada. La primera barrera comienza incluso antes de que exista un intento de ingreso: la placa, visible desde el exterior, puede disuadir al intruso advirtiéndole que la propiedad cuenta con sistema de protección de Verisure. A esta señal se suma la alerta sonora del panel de control, que se activa ante cualquier movimiento inusual y refuerza la sensación de riesgo para quien intenta aproximarse.

El siguiente nivel incorpora uno de los elementos más distintivos de la compañía: los fotodetectores, dispositivos capaces de detectar golpes, vibraciones y aperturas en puntos vulnerables como puertas y ventanas. Gracias a este sensor, es posible anticipar un intento de intrusión incluso antes de que el acceso sea forzado, generando una barrera preventiva que protege los sectores más sensibles del inmueble.

La tercera fase se centra en verificar profesionalmente. Ante saltos de alarma y para verificar el incidente, los fotodetectores, equipados con imágenes en alta definición y visión, incluso en oscuridad, permiten confirmar en cuestión de segundos el origen de un salto de alarma y reducir falsos avisos. El ciclo de protección se completa al intervenir inmediatamente con ZeroVision, un dispositivo que libera una densa niebla que dificulta la visibilidad y propicia la retirada del intruso. Este recurso, activado solo tras una intrusión confirmada desde la Central Receptora de Alarmas, demuestra la capacidad del sistema para actuar en el momento exacto y detener el avance del delito.

El ejecutivo destaca que la propuesta también transforma la experiencia del usuario. “El sistema incorpora un panel de control renovado, más simple de usar y con conexión directa a la Central Receptora de Alarmas. A esto se suma el botón S.O.S., que permite pedir asistencia inmediata ante una emergencia, y la app My Verisure, desde donde es posible gestionar la alarma, recibir notificaciones y acceder en tiempo real a las cámaras instaladas”.