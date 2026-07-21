Cuenta en dólares desde Argentina: cómo abrirla y recibir pagos del exterior

Hoy, freelancers, trabajadores remotos, emprendedores digitales y creadores de contenido pueden recibir pagos internacionales de forma digital, sin salir del país. El problema no es solo cobrar en dólares, sino conservar el dinero en una moneda estable y retirarlo en pesos sin depender de la banca tradicional. Por eso, soluciones como la Cuenta Virtual USA de Airtm se convirtieron en la clave para quienes trabajan con clientes, plataformas o empresas del exterior.

¿Por qué cada vez más argentinos buscan una cuenta en dólares?

Argentina tiene una relación histórica con el dólar. Para muchos usuarios, acceder a una cuenta en dólares no es un lujo, sino una herramienta para trabajar, cobrar servicios internacionales y administrar mejor sus ingresos.

El crecimiento del trabajo remoto, los servicios digitales y los pagos internacionales

permitieron que más personas necesiten soluciones que funcionen más allá del sistema financiero local. Diseñadores, programadores, marketers, asistentes virtuales, creadores de contenido, consultores y pequeñas empresas suelen cobrar desde plataformas globales o clientes que pagan en dólares.

En ese escenario, una billetera digital con acceso a herramientas internacionales puede simplificar operaciones que antes parecían reservadas para perfiles corporativos.

¿Qué significa abrir una cuenta en dólares sin viajar?

Abrir una cuenta en dólares sin viajar no significa necesariamente tener una cuenta bancaria tradicional en Estados Unidos. En muchos casos, significa acceder a una cuenta virtual que permite recibir pagos en dólares desde fuentes internacionales y gestionar esos fondos de forma digital.

La diferencia principal está en la accesibilidad. Una cuenta bancaria tradicional puede requerir presencia física, historial financiero, domicilio en el exterior o trámites extensos. En cambio, una solución como la Cuenta Virtual USA de Airtm permite obtener datos de cuenta en Estados Unidos para recibir pagos mediante transferencias compatibles, sin tener que viajar.

Esto abre una puerta importante para usuarios argentinos que necesitan operar globalmente, pero viven y trabajan desde Argentina.

¿Para quién sirve una Cuenta Virtual USA?

Una Cuenta Virtual USA puede ser especialmente útil para personas que reciben dinero desde el exterior o trabajan con plataformas internacionales.

Algunos perfiles que más la aprovechan son:

1. Freelancers que cobran servicios profesionales a clientes de Estados Unidos o de otros países.

2. Trabajadores remotos que reciben pagos recurrentes en dólares.

3. Creadores de contenido que monetizan en plataformas globales.

4. Emprendedores digitales que venden servicios, cursos, asesorías o productos digitales.

5. Pequeñas empresas que necesitan recibir pagos internacionales sin abrir una cuenta bancaria física fuera del país.

En todos estos casos, el objetivo es el mismo: recibir dinero de forma más directa, mantener mayor control sobre los fondos y decidir cuándo convertirlos o retirarlos.

Ventajas de usar una cuenta digital frente a soluciones tradicionales

Las soluciones tradicionales pueden ser útiles, pero no siempre están diseñadas para el ritmo de la economía digital. Para una persona que cobra trabajos remotos, necesita liquidez o recibe pagos de varias fuentes, la velocidad y la flexibilidad son clave.

Una solución digital ofrece ventajas concretas:

• Apertura online, sin necesidad de viajar.

• Acceso a una Cuenta Virtual USA.

• Posibilidad de recibir pagos internacionales.

• Administración de fondos en dólares digitales.

• Retiros a moneda local según disponibilidad.

• Mayor control sobre cuándo convertir o retirar dinero.

Por eso, para muchos argentinos, Airtm funciona como una alternativa más práctica que depender exclusivamente de soluciones tradicionales. No reemplaza la planificación financiera ni las obligaciones fiscales, pero sí facilita la operación diaria de quienes trabajan con el mundo.

Cómo abrir una cuenta en dólares en Airtm desde Argentina: paso a paso

1. Creá tu cuenta digital: el primer paso es crear tu cuenta en Airtm. El registro es completamente digital y gratuito.

2. Verificá tu identidad: después de crear tu cuenta, completá la verificación correspondiente. Este paso habilita el acceso a las funciones principales.

3. Activá tu Cuenta Virtual USA: una vez dentro de la plataforma, podés activar tu Cuenta Virtual USA y obtener datos de cuenta en Estados Unidos para recibir pagos desde empresas, plataformas o clientes que realizan transferencias locales en EE. UU.

4. Compartí tus datos con quien te paga: cuando tengas tus datos disponibles, compartilos con la empresa, plataforma o cliente que realizará el pago. Revisá que el método de transferencia sea compatible antes de hacerlo.

Así de fácil podés recibir tus fondos en dólares digitales (USDC) y retirarlos a moneda local cuando lo necesites, mediante los métodos disponibles en Argentina.

¿Conviene abrir una cuenta en dólares desde Argentina?

Si trabajás con clientes internacionales, cobrás servicios digitales o querés administrar mejor tus ingresos en dólares, puede ser una opción útil. La clave está en elegir una herramienta que combine acceso, facilidad de uso y opciones reales para mover tu dinero.

Una opción para empezar es crear una cuenta en Airtm, activar la Cuenta Virtual USA y explorar las opciones disponibles para recibir, guardar y retirar tus fondos desde Argentina.