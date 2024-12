Guía para descubrir nuevos autores: cómo expandir tus horizontes literarios según tu género favorito

La ciencia ficción, la poesía, los comics, la autoayuda y tantos géneros más ofrecen a sus lectores la posibilidad de descubrir un mundo nuevo página tras página. Sin embargo, los grandes clásicos, los autores populares como Gabriel García Márquez, Esteban Rolón o Mariana Enríquez o las recomendaciones más resonantes como Carlos Pagni, Estanislao Bachrah, entre tantos otros, suelen atraernos de manera centrífuga a una forma de espiral del cual es difícil salir, impidiendo descubrir nuevas voces, nuevos autores, nuevos mundos.

¿Alguna vez alguien pensó en leer un cómic como Jigokuraku? ¿La ciencia ficción no es lo suyo? ¿Le generan pánico las novelas de terror? ¿Las investigaciones periodísticas no resultan atractivas? No hay por qué frustrarse. A continuación, se repasarán algunos aspectos clave para liberarse de esa inercia que lleva a seguir siempre la corriente y abrirse al descubrimiento de nuevos autores, géneros o estilos que quizás nunca se habían considerado.

¿Por qué es importante variar las lecturas?

Leer siempre es una experiencia única que invita a conocer nuevas historias, imaginar nuevos mundos y aprender sobre otras perspectivas y realidades de nuestra cultura.

En este sentido, claro es que los grandes clásicos de la literatura no deben ser subestimados, muy por el contrario, por algún motivo gozan del prestigio que los posiciona en ese lugar. Sin embargo, en la diversidad abunda la riqueza y estar abierto a experimentarla bien vale la pena.

No siempre ocurre, pero lo cierto es que las voces emergentes suelen ser más osadas, eligen tomar riesgos y abordar temáticas innovadoras y eso ya es motivo suficiente para darles una oportunidad.

Además, para quienes hacen de la lectura un hábito cotidiano, también es cierto que esta apertura a nuevos autores también ayuda a fortalecer la industria editorial y sirve de impulso para muchísimos talentos a lo largo del mundo.

¿Por dónde empezar la búsqueda de nuevos autores?

Dicho lo anterior, está claro que abrirse a nuevos autores no es sencillo y las chances de fracasar en el intento pueden ser grandes. Sin embargo, teniendo en cuenta los siguientes consejos, ese margen se puede reducir significativamente.

Cierto es que los premios Nobel o Booker gozan de prestigio mundial y son grandes faros para conocer a nuevos autores. Sin embargo, también hay otros reconocimientos como el Premio Alfaguara para la literatura española o el Locus que es particular de la ciencia ficción, entre otros, donde se destacan algunos autores contemporáneos que son premiados por colegas de prestigio internacional.

Las editoriales independientes también son una gran fuente de consulta a la hora de buscar nuevas sensaciones. Sin tanto para perder y todo por ganar, suelen apostar a proyectos experimentales y a nuevos autores que las editoriales grandes suelen evitar.

Muchas veces, las redes sociales suelen tener una mirada peyorativa asociada a la distracción, pero estas pueden ser utilizadas a favor en la búsqueda de nuevos horizontes. Más allá de las plataformas específicas como Goodreads o Reddit, existen grupos de Facebook, blogs o foros literarios donde se comparte información que puede resultar de gran utilidad.

Del mismo modo, de la mano de Spotify y YouTube es posible acceder a podcast o canales literarios donde circula información específica y que puede ser muy enriquecedora.

Por último, y aunque pueda resultar obvio, está claro que las visitas a las ferias de libros que se realicen siempre es un gran centro de encuentro. Sean de las más convocantes de la ciudad en la que vivís u organizadas por editoriales más pequeñas, estos espacios permiten conocer nuevos autores y sellos.

Estrategias para descubrir autores según el género

Si sos un lector frecuente, seguramente ya conozcas cuáles son aquellos géneros donde más cómodo te sentís y cuáles te resultan más reticentes.

Si te gustan los de género periodístico, es probable que los libros de carlos pagni, María O’Donnell o Martín Caparrós, por solo nombrar algunos, te sienten más ameno.

Por el contrario, quizás jigokuraku no te parezca atractiva si el cómic no es un formato de lectura que te resulte atrayente y eres de quienes prefiere el formato más tradicional.

Sea cual sea el caso, repasaremos algunas características y aspectos a tener en cuenta a la hora de inmiscuirse en un género distinto al que estés acostumbrado.

Ficción contemporánea

Como su nombre lo adelante, este género tiene como eje temático cuestiones de nuestra vida cotidiana y contemporánea. Ya sean temas que nos resultan familiares o reflexiones más profundas sobre la sociedad, estas historias sobrevuelan nuestros día a día pasando por aspectos mínimos o abriendo la puerta para reflexionar sobre nuestra sociedad.

Las antologías y los clubes de lectura son dos fuentes de búsqueda para adentrarse en este género, conocer nuevos autores y sumergirse en sus obras.

Ciencia ficción y fantasía

Quizás estos sean los dos géneros que más renovación atraviesan y esto se debe, obligatoriamente, a la necesidad de los autores de correr los límites de la imaginación página tras página.

Al ser un género tan reconocido y consumido, existen revistas especializadas como Clarkesworld o Revista Minotauro que continuamente están destacando aquellas obras y autores por los que vale la pena pasar.

A su vez, en plataformas como Amazon Kindle, suelen haber autores autopublicados que, sin gozar de tanto prestigio, pondrán tu imaginación en jaque.

Novela negra y thriller

El suspenso y el crimen es un género tan oscuro y retorcido que incluso en aquellos autores que no son parte del mundillo reconocido pueden darte escalofríos a través de sus historias.

Por ello, a la hora de buscar este tipo de historias, es recomendable consultar en las librerías por autores regionales, ya que muchas de sus historias suelen estar ancladas a su lugar de origen, conversando con la historia y la ficción, para crear escenarios escalofriantes.

Además, los premios Edgar Award, que suele distinguir a nóveles autores, o la apertura a autores internacionales a través de sus traducciones también es una buena forma de entrarle a este género.

Romance

Las historias “rosas” y de amor siempre suelen ser muy subestimadas, sin embargo, es uno de los géneros que más títulos ha dado y da de parte de los escritores independientes.

Si estás dispuesto a hacer que tu corazón vibre por amor, te recomendamos que visites las plataformas Wattpad o Radish, donde se mencionan a múltiples autores de romance contemporáneo.

En este género, las redes sociales también son un gran aliado para su desarrollo y difusión. Las reseñas en YouTube o en TikTok suelen traer aparejados autores no tan convencionales, aunque no por ello menos atractivos.

También hay editoriales especializadas en el género, como Harlequin y Avon, que también ofrecen reseñas y dan difusión a las nuevas historias de amor que van publicándose.

Terror

Las experiencias paranormales y los miedos cotidianos se renuevan constantemente de la mano y la creatividad de nuevos autores que llevan a retorcer tu mente hasta lugares inimaginables.

Hay comunidades, como No Sleep de Reddit, donde autores con más o menos experiencia comparten sus relatos y es una buena manera de acercarse a este oscuro género.

A su vez, las antologías temáticas, compuestas por mitos específicos o culturas diferentes, por ejemplo, son una buena carta de presentación para muchos autores nóveles.

Por último, aunque no menos importante, tené en cuenta que Japón y México son algunos países donde este género predomina, por lo que los autores de ese origen pueden ser una gran puerta de entrada.