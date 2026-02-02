Preply levanta US$ 150 millones y alcanza valuación unicornio

Preply, plataforma multinacional de aprendizaje de idiomas en línea, cerró su ronda de financiamiento Serie D por 150 millones de dólares en fondos liderados por WestCap, una empresa estratégica operativa y de inversión con más de 6 mil millones de dólares en activos bajo gestión. Goldman Sachs International actuó como único agente de colocación en la transacción.

La última ronda de financiamiento valora a la empresa en 1.200 millones de dólares, lo que marca un hito importante en la misión de hacer que las experiencias de aprendizaje transformadoras sean accesibles para personas de todo el mundo.

La ronda de financiamiento Serie D se produce en un momento en que se estima que 1.800 millones de personas, o aproximadamente una de cada cuatro personas en todo el mundo, se esfuerzan activamente por lograr el dominio de un segundo idioma, según la plataforma de datos de educación a nivel mundial HolonIQ.

Se estima que el mercado mundial de aprendizaje de idiomas directo al consumidor alcanzará los 227 mil millones de dólares para 2035, y ya triplicó su crecimiento en los últimos cinco años, con pronósticos a largo plazo que indican un crecimiento sostenido y exponencial en los próximos años.

Apuesta por Argentina

La plataforma conecta a más de 100.000 tutores con estudiantes en 180 países, para brindar lecciones individuales en más de 90 idiomas. Impulsada por una combinación de instrucción dirigida por humanos, junto con sus copilotos de tutoría respaldados por IA, la firma busca impulsar un progreso real con cada lección.

En el caso de Argentina, la app cuenta con una comunidad muy relevante de profesionales que ofrecen una infinidad de idiomas para aprender. Se calcula que hay alrededor de 1.400 tutores argentinos que ofrecen clases a estudiantes de todo el mundo.

Argentina, por caso, es el país con el mejor inglés de la región según un estudio de EF Education First. En el estudio también sobresalió Buenos Aires como la ciudad capital con mayor dominio de esa lengua entre las metrópolis latinoamericanas y se posicionó en el puesto 23 a nivel mundial.

Argentina, por ende, es uno de los mercados claves para el aprendizaje de idiomas, que atraviesa una profunda transformación con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y la mejora continua de la experiencia de aprendizaje.

La IA como complemento

La empresa planea mejorar sus capacidades de IA y datos para mejorar la experiencia de aprender idiomas y llegar a más estudiantes y tutores en todo el mundo. “Nos sentimos extremadamente afortunados y profundamente responsables de dar forma al modo en que las personas aprenderán en el futuro”, afirma el cofundador y director ejecutivo de Preply, Kirill Bigai.

Y añade: “Hoy, conectamos a las personas con los mejores tutores del mundo, amplificados por la IA, lo que lleva la eficiencia del aprendizaje a un nivel que antes era inalcanzable”.

A medida que otras plataformas de aprendizaje recurren cada vez más a la automatización, Preply se compromete con el poder de la conexión humana, ya que utiliza la IA para habilitar y mejorar el aprendizaje impulsado por tutores y respaldar su conjunto de copilotos de tutoría.

De hecho, el Estudio de eficiencia de 2025, realizado en asociación con la organización de investigación sin fines de lucro LeanLab Education, reveló que el 96 % de los alumnos consideran que aprender con un tutor humano y entablar conversaciones reales es esencial para su progreso, mientras que el 97 % dijo que estas interacciones eran clave para aumentar su confianza.

El estudio también encontró que los alumnos progresaron hasta 3 veces más rápido en comparación con los puntos de referencia promedio, ya que uno de cada tres alumnos subió un nivel completo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (CEFR, por sus siglas en inglés) en solo 12 semanas. Esto indica que la orientación humana es un poderoso impulsor del aprendizaje significativo y puede potenciarse cuando se combina con IA, permitiendo a los tutores centrarse en la enseñanza y a los alumnos alcanzar sus objetivos más rápidamente.

RM