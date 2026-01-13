La Copa del mundo vuelve a la Argentina en febrero

Coca-Cola vuelve a traer la Copa del Mundo a la Argentina. De acuerdo a lo informado, el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llegará a Buenos Aires el 19 y 20 de febrero.

“Estamos muy entusiasmados de acercar a los fans al corazón de la acción con el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola. Este año, el Tour ofrece a los aficionados una oportunidad increíble de experimentar la emoción y conexión del fútbol de cerca”, afirmó Mickael Vinet, vicepresidente Global de Assets, Influencers & Partnerships, The Coca-Cola Company. “Estamos invitando a los fans a celebrar con todo el espectro de emociones que se vive al ver un partido de fútbol, comenzando por la emoción y anticipación al traer el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA a Argentina”.

Cabe recordar que este año se celebrará una nueva edición del Mundial, pero en esta oportunidad con una particularidad, será la más grande hasta ahora, al abarcar tres países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— y la que tendrá mayor participación de equipos y más partidos.

Durante su recorrido global, el trofeo más buscado del mundo visitará 30 asociaciones miembros de la FIFA, con 75 paradas a lo largo de más de 150 días de gira, incluyendo ocho países en América Latina, para ofrecer a los fanáticos la oportunidad única de ver de cerca el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA.

La AFA suma un nuevo aliado estratégico rumbo al Mundial 2026

“El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA está reconocido en todo el mundo como uno de los símbolos más grandes del deporte, y Coca-Cola es una de las marcas más reconocidas del planeta”, afirmó Romy Gai, Director de Negocios de la FIFA. “Durante dos décadas, nuestra colaboración con Coca-Cola ha unido a los aficionados y les ha traído la magia de la Copa Mundial de la FIFA a través del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola. A lo largo de cinco ediciones, el icónico trofeo ha visitado 182 de nuestras 211 Asociaciones Miembros, y esta gira será particularmente especial – no sólo celebramos el 20 aniversario del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, sino que también nos preparamos para la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia, con tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.”

La única ocasión en la que el Trofeo sale del Museo de la FIFA en Suiza es para el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y para el Mundial. Antes de llegar a Argentina, la copa pasará por la Ciudad de Guatemala el 13 de febrero; San Pedro Sula, Honduras, el 14 de febrero; Bogotá, Colombia, el 15/16 de febrero; y Quito, Ecuador, el 17 de febrero. Después de Argentina, la gira continuará por Montevideo, Uruguay, el 22 de febrero, luego Brasil del 23 al 25 de febrero donde el trofeo estará en las ciudades de São Paulo, Rio de Janeiro y Brasilia y regresará al país anfitrión del 26 de febrero al 22 de marzo. Luego, del 5 al 8 de junio, recorrerá diez ciudades durante 2 días en México, hasta que comience la Copa Mundial de la FIFA 26.

Los fans de Argentina podrán disfrutar del Tour con experiencias exclusivas e inmersivas para revivir emociones en el predio de La Rural el viernes 20 de febrero de 9:00 a 20:00hs.

"Para Coca-Cola Argentina, es un honor y un privilegio inmenso traer el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA de vuelta al país, hoy más que nunca, orgullosamente Campeón del Mundo. Este Tour del Trofeo trasciende un evento; es la celebración de un sueño compartido, nuestra manera de honrar a cada argentino, verdadero protagonista y custodio de esta gloria histórica" afirmó Leonardo García, Gerente General de Coca-Cola Argentina. "Nos enorgullece ser el puente que acerca la magia del fútbol, permitiendo que los fanáticos se reencuentren con este preciado símbolo de triunfo, unión y pasión. Confiamos en que esta experiencia renueve la profunda alegría que llevó a la cima a Argentina e impulse, con esa misma pasión a la Selección Argentina hacia la Copa Mundial de la FIFA 26™.”

RM