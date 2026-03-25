La industria del motorsport sudamericano que triplica su facturación desde 2021

El campeonato TCR South America Banco BRB continúa consolidándose como una de las plataformas deportivas y comerciales de mayor crecimiento del automovilismo regional. Para la temporada 2026, la categoría proyecta 10 eventos, 19 carreras, 10 ciudades y tres países (Argentina, Brasil y Uruguay), con un calendario que fortalece su posicionamiento como motor de inversión, desarrollo tecnológico y generación de oportunidades de negocio en Sudamérica.

La organización del campeonato genera actualmente más de u$s 3 millones en ingresos directos por temporada. Si bien son números que podrían parecer chicos en comparación a otros deprotes regionales, su impacto positivo está en que viene triplicando esa facturación desde su lanzamiento en 2021. Actualmente compiten 25 vehículos bajo normativa internacional TCR, con participación de fabricantes globales como Honda, Toyota, Hyundai, Audi, Peugeot, Cupra y Lynk & Co, posicionando a la categoría como una plataforma estratégica de desarrollo tecnológico y de marca en Sudamérica. El campeonato integra el ecosistema global TCR, un modelo creado en 2015 que revolucionó el segmento de autos de turismo con un reglamento técnico unificado a nivel mundial.

Actualmente el concepto TCR reúne más de 1.000 autos de competición y más de 35 campeonatos activos a nivel global, consolidándose como uno de los casos de éxito más relevantes de la industria del motorsport internacional.

“Estamos construyendo una plataforma sustentable en términos deportivos y económicos, con reglas claras, previsibilidad técnica y presupuestaria, y un modelo de negocio que permite escalar en la región”, señaló Federico Punteri, Director General de TCR South America.

Impacto económico y alcance mediático

La temporada 2026 del campeonato representa una plataforma de inversión que involucra equipos profesionales, fabricantes automotrices, patrocinadores, organizadores de eventos y promotores deportivos de distintos mercados de América Latina.

Cada evento moviliza entre 1.000 y 2.000 profesionales entre equipos técnicos, proveedores, sponsors y medios de comunicación, generando empleo directo e indirecto en áreas como logística, ingeniería, producción audiovisual, hospitalidad, turismo y servicios. Si a esto se suman el público general, invitados VIP y equipos participantes, la convocatoria total asciende a entre 5.000 y 15.000 personas por evento, consolidando al campeonato como un dinamizador de las economías locales.

El campeonato evidencia un crecimiento sostenido en visibilidad regional: según IBOPE Repucom, en las primeras tres etapas de Brasil 2025 generó más de u$s 3.5 millones en valor de exposición, con 2.809 apariciones de marca y más de cuatro horas de TV. Proyectado a una temporada de diez eventos, incluyendo Argentina y Uruguay, puede superar los u$s 20 millones en media value bruto. En total, durante 2025 alcanzó más de 1,5 millones de espectadores televisivos y más de 750.000 visualizaciones en plataformas digitales y streaming.

Las competencias se transmiten para toda América Latina a través de televisión y plataformas digitales mediante señales como TyC Sports (Argentina), TV Gazeta y BandSports (Brasil) y Canal 5 (Uruguay).

Esta cobertura regional permite a las marcas acceder a audiencias en múltiples mercados a través de televisión abierta, cable, plataformas digitales y streaming. TCR South America se consolida así como una plataforma regional de activación de marca, networking empresarial y generación de negocios, utilizada por compañías que buscan posicionarse en los mercados automotriz, tecnológico y de movilidad en América Latina.