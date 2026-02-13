Por noveno año consecutivo, Axion energy estará presente como major sponsor en el IEB+ Argentina Open ATP 250. En esta edición, los miembros de ON, su programa de beneficios y descuentos, podrán disfrutar de momentos únicos, como un Meet & Greet con figuras destacadas del torneo, la posibilidad de realizar un Backstage Tour por las instalaciones, participar en el Coin Toss de cada jornada y asistir a entrenamientos privados de los tenistas.

Como parte del programa de descuentos y beneficios es que los usuarios de ON pueden acceder a diferentes experiencias a través de la carga de combustible, compra de productos Castrol o consumo en las tiendas Spot! en cualquier estación de servicio Axion adherida.

“Cada año buscamos renovar nuestras propuestas para seguir sorprendiendo a nuestros usuarios. Este tipo de acciones nos permite seguir acompañándolos en sus pasiones, conectando con ellos a través de experiencias auténticas que reflejan nuestro compromiso con el deporte y con ellos”, sostuvo Cecilia Panetta, directora de Marketing de AxionXION energy.

Además, en el marco del Sponsor Day, la marca lanzará una promoción especial en las estaciones adheridas, donde los usuarios podrán adquirir las pelotas de tenis Wilson Roland. Se trata de una acción pensada especialmente para quienes viven este deporte con pasión.

RM