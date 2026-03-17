River Plate duplicó ingresos y ahora apuesta fuerte a sus sponsors

El lunes 16 de marzo, en las instalaciones del Mâs Monumental, el Club Atlético River Plate llevó adelante su primer encuentro de sponsors, una iniciativa orientada a profundizar la relación con sus socios comerciales y consolidar una estrategia de marketing basada en vínculos más cercanos y de largo plazo. Durante el encuentro, el club compartió con sus partners los principales lineamientos de su estrategia comercial y de marca, en un contexto en el que los ingresos por sponsoreo y acuerdos comerciales se duplicaron en los últimos años, representando aproximadamente el 30% de los ingresos operativos de la Institución.

El evento contó con la participación de Ignacio Villarroel (Vicepresidente), Matías Patanian (Embajador Internacional), David Trezeguet (Referente Institucional) y Lucas Cazenave (Director de Marca y Negocio), con la conducción del periodista Marcelo Gantman. También participaron representantes de marcas que acompañan al Club, entre ellas adidas, Betano (la marca de gametech Kaizen Gaming), DirecTV, Assist Card, BBVA, Cabify y Quilmes, entre otras compañías.

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A través de esta iniciativa, River busca consolidarse como una plataforma integral de activación para sus partners, ofreciendo no sólo visibilidad de marca sino también herramientas concretas para desarrollar campañas, experiencias y acciones conjuntas que potencien el rendimiento de cada patrocinio. “Este es el primer evento que realizamos de esta índole y refleja claramente nuestra intención: más que sponsors, queremos que seamos socios”, expresó Villarroel durante la jornada.

El encuentro permitió profundizar el trabajo conjunto con cada socio comercial, involucrándolos en la planificación y en las oportunidades que ofrece el ecosistema del Club, con el objetivo de potenciar el retorno de sus inversiones y generar valor de manera colaborativa. En ese marco, la institución presentó además su visión de expansión internacional, invitando a las marcas a acompañar el proceso de internacionalización de la marca River Plate en la región y en distintos mercados del mundo.

La jornada incluyó también un panel de conversación con representantes de Betano, Juan Valdez y Almundo, quienes compartieron su experiencia de trabajo junto al Club y las oportunidades que ofrece el vínculo entre deporte, marca y audiencias globales.

RM