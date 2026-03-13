Ant International y Danone se suman como sponsors de la AFA luego de una gira por China

La Asociación del Fútbol Argentino siguió con sus giras comerciales internacionales para seguir potenciando la marca AFA y acaba de terminar una en China, en la que presentó a Ant International y Danone, dos de las compañías más grandes del mundo, como sponsors regionales.

Dentro de esta gira en China, se llevó a cabo un evento institucional en el emblemático Workers Stadium de Beijing, en el que la AFA reafirmó su estrategia de expansión global y el fortalecimiento de su presencia en Asia, uno de los mercados más dinámicos para el desarrollo internacional del fútbol. En este contexto, y tras el reciente anuncio de la alianza estratégica con Google, la AFA había inició una gira institucional por China como parte de su proceso de expansión internacional.

En este marco, la institución presentó oficialmente a nuevos sponsors globales: Danone (Beverage), la compañía de bebidas lácteas más grande del mundo; Ant International (Financial Services), uno de los holdings financieros más importantes de China con alcance en toda Asia. También sumó a DeRucci, reconocida marca líder en la industria del descanso y colchones. Estas alianzas reflejaron la creciente relevancia del mercado chino para el desarrollo global de la AFA y consolidaron vínculos estratégicos con compañías líderes en la región.

Leandro Petersen (AFA), junto a representantes de la firma All Star Partner, en la gira por China.

El encuentro reunió a más de 100 invitados del ámbito empresarial, deportivo e institucional, y contó con la participación de reconocidas leyendas de la Selección Argentina, Javier Saviola, junto al Chief Commercial & Marketing Officer de la AFA, Leandro Petersen, quien compartió la visión estratégica de la institución para continuar posicionando a la AFA como una de las marcas más influyentes del deporte mundial.

La jornada contó además con la presencia del Embajador de la República Argentina en la China, reflejando el fortalecimiento del vínculo entre ambos países y el creciente interés del mercado asiático por el fútbol argentino y por la Selección Argentina.

Durante el evento se desarrolló una agenda enfocada en la proyección internacional de la AFA, con especial énfasis en Asia como hub estratégico de crecimiento. Las presentaciones abordaron el valor global de las marcas asociadas a la AFA, incluyendo el análisis de Brand Finance sobre “The Power of AFA Brands”, así como las oportunidades para el desarrollo de alianzas comerciales y partnerships internacionales con actores clave de la región. Además de los anuncios, se relanzó el ecommerce y lexar presentó nuevos productos.

Se relanzó el ecommmerce oficial de AFA en China y Lexar, uno de los mains sponsors de AFA, presentó nuevos productos.

Leandro Petersen, director comercial y de marketing de la AFA, destacó que China fue el primer gran mercado internacional donde la AFA comenzó su expansión global. Explicó que en 2017 la institución atravesaba un momento difícil, pero que a partir de acuerdos comerciales y una estrategia de marketing y patrocinio se empezó a construir la marca AFA a nivel internacional. Según señaló, el paso dado en Beijing en 2019 confirmó el gran potencial global de la marca. Por eso remarcó que China ocupó un lugar especial, ya que allí comenzó el proyecto que hoy permitió que la AFA esté presente en mercados de todo el mundo.

Por su parte, Javier Saviola destacó el gran cariño que el público del país anfitrión tiene por el fútbol argentino y agradeció el trato recibido durante la visita. Señaló que fue una experiencia muy especial poder estar allí con la selección y conocer la cultura y a su gente. También remarcó que representar a Argentina es un privilegio y que la selección busca seguir creciendo y transmitiendo valores a las nuevas generaciones, tanto dentro como fuera del fútbol.

"En China comenzó el proyecto que hoy permite que la AFA esté presente en mercados de todo el mundo", explicó Leandro Petersen, director comercial y de marketing de la AFA.

Desde la AFA comentaron que "La iniciativa en Beijing se enmarcó en la visión global de la AFA de continuar expandiendo su presencia internacional, generando nuevas oportunidades de desarrollo comercial y fortaleciendo la conexión entre el fútbol argentino y los mercados de mayor crecimiento a nivel mundial".