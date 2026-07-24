Más de un billón de visualización del Mundial en TikTok

Desde el partido inaugural hasta la victoria de España, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se convirtió en una experiencia global compartida en TikTok, donde el contenido relacionado con el torneo alcanzó 1,2 billones de visualizaciones a nivel global, y los fanáticos celebraron la acción, descubrieron nuevas culturas y se conectaron a través de los momentos que dieron vida a los partidos. Tanto los seguidores de toda la vida como los fans primerizos encontraron su propia manera de sumarse al torneo, ya sea a través de un jugador favorito, una fiesta para ver el partido en su ciudad natal, o un creador que explica el partido a medida que se desarrolla. Como la primera Plataforma Preferida de la FIFA, TikTok complementó la cobertura en vivo de los partidos mediante el acceso de creadores, experiencias inmersivas y funciones interactivas que ofrecieron a los aficionados nuevas maneras de vivir el torneo antes, durante y después de cada partido. Los creadores Cody Nguyen (@matchday.fc) y Rachel DeMita (@rademita) estuvieron en el terreno de juego y llevaron a los aficionados a recorrer los partidos más importantes del torneo.

Desde las celebraciones globales en torno a la marea escocesa en Boston y el Remo Vikingo de Noruega hasta la "Gran Pijamada Estadounidense" (Great American Sleepover), la comunidad de TikTok capturó las emociones, las tradiciones y las historias personales que hicieron de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ algo especial.

Momentos que definieron el torneo

Ningún contenido individual capturó la magia del torneo mejor que los momentos que los fans no podían dejar de ver, rever y compartir. Algunos de los momentos más destacados incluyeron:

Lamine Yamal, de España, intentó el desafío de pronunciación de nombres con resultados divertidos, y Harry Kane, de la selección de Inglaterra, probó suerte rematando al arco en la app.

Merlin the Duck y Kickball Dad mostraron su emoción y orgullo por la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Un abuelo recibió entradas sorpresa de su nieta, quien documentó el tiempo que pasaron juntos en el partido.

Un escenario global para el fandom de la Copa Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es el mayor momento de contenido de TikTok hasta la fecha, generando miles de millones de visualizaciones, millones de publicaciones y un nivel de participación récord durante todo el torneo.

La cuenta oficial @fifaworldcup generó casi 28 mil millones de visualizaciones y obtuvo más de 1.700 millones de me gusta. Desde enero de 2026, tras nuestro acuerdo de Plataforma Preferida, la cuenta ganó 57 millones de seguidores. La nueva cuenta @FIFA, lanzada justo antes del torneo, rápidamente construyó su propia audiencia alcanzando 1.500 millones de visualizaciones y 8 millones de seguidores.

TikTok se ha convertido en un lugar donde los fans comparten sus propios momentos de la Copa Mundial. Desde el inicio del torneo, se compartieron más de 22 millones de videos en TikTok utilizando hashtags relacionados con la Copa Mundial. #FIFAWorldCup y #WorldCup superaron cada uno los 12 millones de publicaciones a nivel global hasta la fecha, y las publicaciones con esos hashtags durante el torneo de 2026 aumentaron casi un 1.700 % y un 600 % respectivamente, en comparación con toda la Copa Mundial de 2022.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido el mayor momento de contenido que hemos visto en TikTok, y muestra cómo los aficionados experimentan los eventos deportivos globales de manera diferente en nuestra plataforma", dijo Rollo Goldstaub, Director Global de Deportes de TikTok. "La gente no solo mira resúmenes; mira reacciones, análisis tácticos, acceso detrás de escena y perspectivas de aficionados de todo el mundo. Esos diferentes puntos de entrada hacen que el deporte sea más accesible, particularmente para los aficionados nuevos o casuales, y reflejan la creatividad y la energía que los aficionados aportan a TikTok todos los días".

Romy Gai, Director Comercial de la FIFA, añadió: "La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha unido a miles de millones de personas a través del fútbol, y TikTok ha desempeñado un papel importante en extender esa experiencia mucho más allá de los estadios. Durante todo el torneo, los fans celebraron, crearon y compartieron sus propias historias, haciendo que la Copa Mundial de la FIFA sea más interactiva, inclusiva y accesible que nunca. Esta asociación también está creando nuevas oportunidades para que nuestros socios de medios atraigan audiencias, amplíen su cobertura y acerquen a los aficionados a la acción. Junto con TikTok, estamos llegando a nuevas audiencias, inspirando a la próxima generación de fanáticos y continuando la evolución de la manera en que el mundo vive el fútbol".

Datos destacados: Copa Mundial de la FIFA 2026™ en TikTok