"Las ideas de libertad y competencia favorecen a la gente"

El mercado del retail en la Argentina atraviesa un punto de inflexión, impulsado por un cambio en las reglas de juego macroeconómicas y el interés de jugadores globales que de la mano de players locales quieren desembarcar en el país. Grupo One, holding liderado por los empresarios Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez, es uno de los grupos que está detrás de esta transformación. Tras la introducción de la cadena de artículos deportivos Decathlon y luego de la llegada de la francesa de moda low cost Kiabi, el grupo acaba de concretar la apertura simultánea de Jack & Jones, Only y Balmohk, las tres etiquetas pertenecientes al gigante danés Bestseller.

Manuel Antelo, accionista del Grupo One, junto a Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia, trajeron al país marcas como Decathlon, Kiabi y Bestseller, entre otras.

Detrás de este entramado de aperturas hay un modelo de negocios basado en acercar marcas de volumen, calidad y precios accesibles a un consumidor local que, históricamente, venía lidiando con una oferta restringida y costosa. Sobre este escenario, Manuel Antelo dialogó sobre las proyecciones del grupo, la coyuntura política y el agresivo plan de inversiones que busca reconfigurar los centros comerciales del país.

Su hoja de ruta y el desembarco de nuevas marcas

La estrategia de Grupo One es clara: apostar al volumen y a marcas de indumentaria masivas y de calidad probadas y validadas en el exterior. Al evaluar el reciente acuerdo para traer las firmas de Bestseller, Antelo dejó en claro el perfil de cliente al que apuntan. "Nosotros queremos que las marcas que sean exitosas y están creciendo en el mundo estén acá en la Argentina", asegura. Y agrega: "El consumidor argentino tiene el mismo gusto europeo, por lo que las marcas que funcionan allá, acá funcionan. Además, tenemos los cuatro climas". En ese sentido, aclara el posicionamiento de la compañía: "Nuestro objetivo son marcas de gran consumo que tienen éxito, no marcas de lujo. Nuestro plan es ofrecer muy buena calidad y muy buen precio, accesible a todo el mundo".

Las nuevas marcas del Grupo One, de Manuel Antelo, que desembarcaron en el país

El flujo de capital necesario para sostener esta expansión refleja la magnitud del proyecto. Para las tres marcas de Bestseller, la inversión proyectada para los próximos años es de u$s 50 millones, que se suman a los ya comprometidos u$s 100 millones para la expansión de Decathlon y otros u$s 50 para Kiabi. "Con cada una de las marcas hacemos un plan de negocios y nos comprometemos con aperturas, empleo e inversión. Para estas tres marcas nos comprometimos a abrir 60 tiendas en total en 5 años, ya que son 20 de cada una. De aquí a fin de año abrimos 9 tiendas: las tres que acabamos de abrir en Unicenter, tres en Rosario y tres en la avenida Santa Fe", detalla.

A este desembolso se le suma el capital destinado a Decathlon y a futuros lanzamientos, lo que tracciona fuertemente el mercado laboral. "Es muchísimo lo que estamos invirtiendo", enfatiza Antelo, midiendo el impacto directo en la creación de puestos de trabajo: "En cuanto a empleo, hace un año en retail teníamos cero empleados, vamos a terminar este año con 500 y en dos años más llegaremos a 2.000". Y refuerza su visión sobre el sector con un dato global: "Las empresas de retail pueden crear muchísimo empleo. Decathlon en España tiene 12.500 empleados en 120 tiendas, por ejemplo".

Precisamente, LC Waikiki es la próxima carta fuerte del grupo. Esta cadena internacional, famosa por su lema "Todos merecen vestir bien", está a un paso de inaugurarse en la región. "Creo que ya está todo listo. Esperemos que sí. La estamos lanzando el mes que viene en Uruguay", anticipa el dueño de Grupo One, explicando la leve reprogramación de su llegada al país: "Acá en realidad queríamos lanzarla ahora junto con todas las demás marcas, pero se demoró un poquito. Pero va a llegar: primero llega a Uruguay y después acá". Antelo define el formato de esta firma como similar al de grandes tiendas departamentales: "Es una marca originalmente francesa que compró un grupo textil turco muy grande. Están creciendo muchísimo. Es el modelo H&M: ropa para chicos, mujeres embarazadas, adolescentes... similar a Kiabi". Aunque LC Waikiki posee una extensa línea de artículos para el hogar, el empresario aclara que "por ahora no nos metimos en eso, aunque a futuro me parece que estaría muy bueno agregarlo".

La agenda de scouting de marcas no se detiene, impulsada por el propio éxito de la gestora en el país. "Tenemos marcas en cartera, pero todavía no puedo adelantar nombres porque el proceso es largo. Elegimos las marcas que nos gustan", comenta. El interés del exterior es mutuo y creciente: "Yo soy uno de los principales que elige. Nos ofrecen un montón de marcas que descartamos, porque las buenas hay que irlas a buscar", sostiene.

El debate industrial: importación, impuestos y competitividad

El modelo de negocios de Grupo One está cimentado en la importación de colecciones completas, un punto que reaviva el histórico debate con la industria textil local. Sobre la posibilidad de fabricar nacionalmente, Antelo advierte que "Argentina está en un proceso de transformación. Creo que habrá oportunidades para producir acá, pero serán de nicho, por ejemplo, en temas de diseño, y ahí podremos comprar localmente sin problema". No obstante, recalca las virtudes del sistema actual: "Hoy viene todo importado porque traemos la colección completa que diseñan ellos. Bestseller es danesa, y los daneses son increíbles en diseño y tecnología. Diseñan ellos y producen en todo el mundo".

Frente a los históricos reclamos de los fabricantes textiles nacionales, quienes argumentan que casi la mitad del precio de la ropa corresponde a impuestos y exigen beneficios para competir, el empresario responde: "Ese reclamo es un error, porque los importadores pagamos exactamente los mismos impuestos: el mismo IVA, Ganancias, Ingresos Brutos. No tengo dudas de que hay que bajar los impuestos. Ojalá lo hagan, y creo que el proyecto del presidente Javier Milei es bajarlos, pero primero hay que consolidar el superávit fiscal, porque si no explota todo. Es imposible operar con estos impuestos carísimos; yo apuesto a que van a bajar".

Este factor impositivo es, precisamente, el que marca el pulso de los precios frente a países vecinos. Según una comparación realizada por este medio, los precios tanto de Decatlhon, Kiabi y las tres marcas de Bestseller, pueden estar desde un 20% hasta un 50% más caros que en los países vecinos y Europa, dependiendo del artículo, aunque hay financiación por parte de las tarjetas (3, 6 o hasta 12 cuotas a veces) y constantes descuentos en fechas especiales. Antelo no desconoce esta realidad. “Chile tiene los impuestos más bajos, así que somos más caros comparados con ellos. En Paraguay los impuestos también son mucho más bajos. Sin embargo, ya no es como antes, cuando la gente viajaba exclusivamente a hacer compras. Antes los productos acá no estaban y los precios eran disparatadamente más altos; hoy la diferencia de precio ya no justifica viajar solo para comprar ropa".

Respecto de la actualidad económica y política del país, Antelo dejó muy en clara su opinión: "Sería terrible para la Argentina dar marcha atrás. Hemos vivido cerrados al mundo y es una locura: terminamos pagando precios carísimos por productos malos que, además, suelen faltar. La gente eligió este modelo. Cuando votaron a Milei, él dijo exactamente lo que iba a hacer: superávit fiscal, apertura, desregulación y baja de impuestos; y lo está haciendo".

A su vez, mira hacia el largo plazo con pragmatismo: "El día de mañana habrá que pensar en el post-Milei, porque un país no puede depender de un líder para siempre. Pero las ideas de libertad y competencia favorecen a la gente, y hay que pensar en la gente, no en los empresarios. Que los empresarios compitan y que queden los buenos".

En un contexto donde los índices muestran una retracción general del consumo interno, las marcas de Grupo One parecen operar en otra realidad. "Todo va súper bien con nuestras marcas. Está claro que, en parte, es porque son una novedad, eso lo tenemos claro, pero también es porque son marcas exitosas en el mundo y deberían funcionar". Y, respecto de la caída del consumo, tiene una mirada particular: “Antes los esos quemaban en el bolsillo, si había una inflación mensual de 20% o 30%. Ahora, como mucho, es del 2%. Mi visión, entonces, es que hay un cambio en la forma de consumir. Antes, la inflación licuaba el sueldo rápidamente, entonces la gente salía a consumir compulsivamente. Hoy, el escenario es diferente, porque el sueldo mantiene su valor a fin de mes, y la gente también puede comprar dólares legalmente para ahorrar, entonces al poder ahorrar y comprar lo que querés cuando querés, las compras se han vuelto menos compulsivas y más inteligentes".

Un pie fuerte en la región

El radio de acción de Grupo One excede las fronteras argentinas, consolidando a la empresa como un player clave en toda Sudamérica. Poseen la licencia para operar en seis países (Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Bolivia). Según detalla el propio Antelo sobre la expansión de Decathlon: "En Ecuador abrimos a principios del año que viene, y en Perú hacia fin de año".

El crecimiento regional es vertiginoso. "Nos ofrecen abrir con más marcas, pero ya estamos creciendo rapidísimo", confiesa. Un hito cercano será la apertura en la costa uruguaya: "El mes que viene abrimos un shopping en Punta del Este con todas las marcas, incluyendo muebles y una marca de cosmética italiana muy conocida: Kiko Milano".

¿Llegará la afamada Kiko Milano a Buenos Aires? Antelo sonríe ante la expectativa del mercado beauty y deja la puerta abierta: "Es una posibilidad, obvio. Hay una expectativa bárbara; el mes que viene abrimos dos tiendas, una en Montevideo y otra en Punta del Este. ¿En Buenos Aires? Vamos a ver…", sonríe Antello y se despide.