Idu Ribeiro es nombrado Gerente General de The St. Regis Costa Mujeres Resort, Canún

The St. Regis Costa Mujeres Resort, Cancún se enorgullece en anunciar el nombramiento de Idu Ribeiro como gerente general, quien estará al frente tanto de la próxima apertura de este resort como de Almare, a Luxury Collection Resort, Isla Mujeres, donde actualmente también se desempeña como gerente general. Con más de dos décadas de experiencia internacional en la industria de la hospitalidad de alto nivel, Ribeiro asume este liderazgo con una visión centrada en la excelencia operativa, el servicio personalizado y la creación de experiencias memorables para el huésped.

A lo largo de su trayectoria, Ribeiro ha ocupado posiciones de liderazgo en reconocidas marcas hoteleras en América, Europa y otras regiones, destacando por la apertura, reposicionamiento y conversión de múltiples propiedades. Su recorrido profesional abarca siete países en tres continentes e incluye roles como gerente general en W São Paulo, W Maldives y Marriott Panama Hotel, entre otros, consolidando un enfoque multicultural y una profunda comprensión de los estándares de la hospitalidad contemporánea.

En su nueva posición expandida, supervisará la operación y el posicionamiento estratégico de ambas propiedades, con especial énfasis en elevar la propuesta de valor en el Caribe mexicano. Bajo su liderazgo, Almare, a Luxury Collection Resort ha marcado un hito como el primer resort todo incluido de The Luxury Collection en México, redefiniendo este concepto a través de la autenticidad cultural y un servicio intuitivo que responde a las expectativas del viajero moderno.

Reconocido por su estilo de liderazgo cercano y práctico, el flamante ejecutivo promueve la comunicación clara y el empoderamiento de los equipos. Su filosofía se basa en la convicción de que las experiencias excepcionales de los huéspedes se construyen a partir del talento humano y la atención al detalle, fomentando entornos donde los equipos pueden desarrollarse plenamente mientras trabajan hacia una visión compartida.

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Cabe destacar que The St. Regis Costa Mujeres Resort, Cancún es un nuevo resort de lujo en el Caribe mexicano, cuya apertura está prevista para el verano de 2026, marcando un importante hito en la expansión de la marca en la región. Dentro de este proyecto también se encuentran The Residences at The St. Regis Costa Mujeres Resort, que redefinen la esencia de vivir en el Caribe al ofrecer un concepto residencial de lujo que combina autenticidad, sofisticación y el distintivo servicio de la marca, elevando cada detalle de la experiencia hacia un estilo de vida verdaderamente excepcional.

“El próximo debut de The St. Regis Costa Mujeres Resort, Cancún representa una oportunidad única para elevar la experiencia en el Caribe mexicano, honrando el legado de elegancia atemporal y el servicio a medida que distingue a la marca St. Regis”, comentó Ribeiro. “Creo firmemente que son las personas quienes hacen la diferencia, y que las grandes expectativas de nuestros huéspedes se cumplen a través de la atención meticulosa a cada detalle”.

Hoy, en su rol de liderazgo ampliado, continúa formando equipos de alto desempeño y creando experiencias memorables, reafirmando que la evolución constante, la resiliencia y la pasión son clave para el éxito sostenido en la industria.