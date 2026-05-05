Banco Comafi introdujo modificaciones en su línea ejecutiva

El negocio financiero enfrenta cambios y requiere que las organizaciones se adapten a los mismos. En ese sentido, la asamblea del Banco Comafi introdujo modificaciones en el Directorio y en la línea ejecutiva. De esta forma, la cúpula directiva quedó conformada de la siguiente forma: Guillermo Cerviño, presidente, Francisco Cerviño, vicepresidente, Maricel Lungarzo, Marcia Ruibal, Eduardo Racedo y Alberto Nougues, como directores titulares.

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La Dirección Ejecutiva quedará a cargo de Gonzalo Gutiérrez, quien asume el rol de CEO en reemplazo de Francisco Cerviño, que lo ejerció durante los últimos 14 años. Gonzalo se desempeñó durante 8 años como director y CFO de la compañía.

Alejandro Haro, continuará como CEO de Comafi Bursátil, liderando, como en los últimos años, los negocios vinculados al mercado de capitales, y como miembro del directorio de la compañía holding del grupo.

RM