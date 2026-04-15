Gastón Bourdieu fue elegido presidente del directorio de Banco Galicia

Gastón Bourdieu fue designado como nuevo presidente del directorio del Banco Galicia. Reemplazará a Sergio Grinenco, quien se retira luego de 14 años como presidente del Directorio y casi 50 años de trayectoria en Banco Galicia.

Bourdieu cuenta con una sólida carrera profesional en Banco Galicia y en el sistema financiero, en donde ocupó posiciones de liderazgo, con responsabilidad en áreas estratégicas y comerciales, desarrollando una amplia experiencia en banca corporativa, empresas, pymes y agroindustria. Ejerció funciones ejecutivas hasta 2018, año en el que se retiró de la actividad para incorporarse al Directorio de Banco Galicia.

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Es Licenciado en Administración Agraria por la UADE. Además, realizó un Programa Ejecutivo en IAE y posee formación en instituciones prestigiosas internacionales como IMD, Universidad de California y Singularity University.

La gestión y liderazgo ejecutivo de Banco Galicia continúa a cargo de su CEO, Diego Rivas, quien sigue al frente del Comité Ejecutivo del Banco sin modificaciones en sus funciones. En tanto, Fabián Kon se mantiene como CEO de Grupo Financiero Galicia liderando la estrategia del Grupo.

RM