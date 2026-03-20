¿Cómo funciona la nueva herramienta para comprar en el exterior más rápido y seguro?

El banco Galicia lanzó una nueva funcionalidad que permite validar compras online desde la App, mediante la tecnología 3D Secure (3DS) para pagos en e-commerce que estén operando con esta solución.

3D Secure es una solución global que permite autenticar en línea al titular de una tarjeta cuando un comercio necesita validar una transacción antes de aprobarla. Este flujo se activa cuando el comercio solicita la autenticación 3DS, algo especialmente frecuente en:

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Sitios internacionales como Amazon y Aliexpress.

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Y en general, comercios en Europa (donde es obligatorio) y en Estados Unidos (con fuerte adopción).

La implementación es para las tarjetas Visa Crédito, Débito y American Express Galicia, e incorpora una capa adicional de seguridad y mejora la experiencia para autorizar compras, especialmente en transacciones con comercios del exterior, donde esta tecnología es obligatoria y ampliamente utilizada.

“Se trata de una propuesta única en el mercado argentino y refleja nuestro compromiso por llevar la experiencia de pagos al siguiente nivel. En Galicia estamos permanentemente adoptando las tendencias más innovadoras a nivel mundial para ofrecer a nuestros clientes soluciones cada vez más simples y seguras.”, señaló Pedro Piñeiroa, Head of Payments en Galicia.

Además, Galicia incorporó la modalidad Challenge in App, que permite a las personas realizar la validación desde una notificación push, sin llamadas telefónicas ni SMS, logrando una mejor experiencia de compra y mayor seguridad para el usuario.

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¿Cómo activar las notificaciones?

Para comenzar a usar 3D Secure y recibir los avisos en el celular, es importante tener activa las notificaciones push en el teléfono, esto lo realiza el usuario desde la configuración del dispositivo.

Y, además, es necesario habilitar, por única vez, Compras Seguras desde: App Galicia> Mis Tarjetas > Más gestiones > Compras Seguras > Activar notificaciones.

Además de 3D Secure, Galicia cuenta con la solución de Gestión de compra. Esta funcionalidad permite que, cuando una compra se rechaza por motivos de seguridad, la persona reciba una notificación de aviso en su celular y pueda solicitar la autorización y luego volver a intentar la compra.