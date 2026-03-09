Expoagro 2026: Villanueva Drones presenta el King 150 Max, el dron más grande de Sudamérica

Villanueva Drones participará por primera vez en Expoagro 2026, en el marco de la edición YPF Agro, con una apuesta fuerte: el lanzamiento en Argentina del nuevo King 150 MAX de GTEEX, el dron agrícola con mayor capacidad de carga del segmento (150 kilos) y uno de los equipos más productivos del mercado.

La unidad de drones —el segmento más joven de Villanueva— tendrá un espacio destacado en la muestra con un stand de 450 metros que albergará una jaula donde se realizarán demostraciones periódicas de vuelo y carga de los drones. Se podrán ver tres modelos en exposición -todos de la firma brasileña GTEEX-, cuya adopción viene creciendo de manera sostenida en el país gracias a su robustez operativa, capacidad de trabajo y eficiencia en aplicaciones agrícolas.

Además, desde el martes 10 y hasta el viernes 13 inclusive, a las 14:30 horas, se realizarán vuelos demostrativos del King 100 en el tecnódromo de Expoagro, una oportunidad única para testear el funcionamiento de este equipo que es el más demandado en la actualidad.

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Lanzamiento del King 150 MAX: más capacidad, más productividad

El King 150 MAX será el eje de la presentación en la feria. Se trata de un dron de alta performance, diseñado para operaciones de gran escala, con 150 kg de capacidad de carga, lo que lo posiciona como el equipo más productivo de su categoría. Su autonomía y potencia permiten optimizar tiempos de aplicación y reducir costos operativos por hectárea, un factor clave en un contexto donde la eficiencia es determinante para el productor.

Durante Expoagro se ofrecerá precio exclusivo de preventa para este nuevo modelo, en el marco de condiciones comerciales especiales.

Tres equipos en exhibición y ofertas especiales en Expoagro

Villanueva Drones exhibirá en su stand los tres modelos disponibles:

GT 40, con hasta 40% de descuento.

King 100, con hasta 25% de descuento.

King 150 MAX, con beneficios especiales de lanzamiento en modalidad preventa.

Las promociones estarán disponibles exclusivamente durante la exposición, con opciones de financiación en pesos y dólares. El objetivo es facilitar la incorporación de tecnología a productores y contratistas que buscan escalar su capacidad operativa con soluciones de última generación.

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Tecnología en expansión y foco en posventa

Desde la compañía destacan que la incorporación de drones agrícolas en la Argentina avanza a un ritmo cada vez más acelerado. “Es una tecnología que hoy se integra muy rápidamente a los esquemas productivos. Eso nos favorece, porque el productor ya entiende el valor en términos de eficiencia y precisión”, señalan.

En ese escenario, el diferencial competitivo pasa por el respaldo técnico. Villanueva pone el foco en el servicio de posventa, la capacitación y el acompañamiento técnico continuo, aspectos que ganan relevancia a medida que el productor exige mayor profesionalización y soporte especializado.

Expectativas por la muestra

Las expectativas para Expoagro 2026 son muy optimistas. La empresa prevé una alta interacción con clientes actuales y potenciales, en un contexto donde la demanda de soluciones de agricultura de precisión sigue en expansión.

El debut de Villanueva Drones en la mayor vidriera del agro argentino marca un paso estratégico en la consolidación de su unidad tecnológica y en la expansión local de GTEEX, con una propuesta que combina alta capacidad operativa, financiamiento competitivo y servicio técnico especializado.

RM