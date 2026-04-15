La Cámara Argentina Fintech renovó sus autoridades

La Cámara Argentina Fintech anunció la renovación de sus autoridades tras la Asamblea de Socios en la que se definió la nueva integración de su Comisión Directiva y de los consejeros por vertical para el período 2026–2028.

Lo que comenzó hace menos de una década como un conjunto de startups que buscaban resolver problemas puntuales del sistema financiero se transformó en el principal motor de innovación y crecimiento del sistema financiero, cambiando para siempre la manera en que los argentinos se relacionan con el dinero. Hoy, con más de 900 empresas en todo el país, el ecosistema fintech reúne soluciones de pagos, financiamiento, activos virtuales, inversión, infraestructura tecnológica y servicios financieros digitales que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas y empresas.

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La nueva Comisión Directiva estará integrada por:

Presidenta: María Paula Arregui (Mercado Pago)

Vicepresidente: Raúl Piccolo (ePagos)

Secretario: Facundo Vázquez (Poincenot)

Tesorero: Maximiliano Raimondi (Lemon)

Vocal titular: Matías Friedberg (Ixpandit Fintech Factory)

Vocales suplentes: Victoria Minassian (Naranja X) y Julián Colombo (Bitso)

La conducción estará acompañada por consejeros representantes de los principales verticales de negocio que integran la Cámara, elegidos por sus pares de cada sector. Su función será canalizar las prioridades de cada vertical, coordinar iniciativas sectoriales y fortalecer la interlocución con reguladores y otros actores.

Consejeros por vertical:

Medios de pago – Emisión: Juan Manuel Brunetti (Prex) y Patricia Furlong (Global Processing)

Medios de pago – Adquirencia y recaudación: Valeria Rodríguez (Lyra) y Tomas Flaherty (Payway)

Cripto y blockchain: Sebastian Serrano (Ripio) y Rodolfo Vigliano (Pala Blockchain)

Proveedores de infraestructura y tecnología:Rafael Soto (MODO) y Mauro Pincolini (Ágil Pagos)

Activos financieros y mercado de capitales: Ismael Caram (A3 Mercados)

Crédito y financiamiento: Juan Salviolo (Waynimóvil) y Ezequiel Weisstaub (Credicuotas)

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"El desarrollo del ecosistema fintech transformó el día a día de las finanzas, impulsando la digitalización de los pagos, el acceso a servicios financieros y una mayor formalización de la economía. Mediante la innovación, redefinió la competencia en la industria, acercando herramientas más ágiles y simples en beneficio de las personas y PyMEs de nuestro país. Tenemos por delante la oportunidad de profundizar este camino, para avanzar hacia una inclusión financiera plena y donde podamos seguir potenciando la libre elección entre mejores servicios y alternativas", afirmó Paula Arregui, presidente de la Cámara.

Desde su fundación en 2017, la Cámara Argentina Fintech ha acompañado el crecimiento sostenido de los servicios financieros digitales en el país, promoviendo una agenda que impulsa la innovación, la competencia y la inclusión financiera.Hoy, la Cámara se consolida como un espacio clave para coordinar una industria diversa que comparte un mismo objetivo: construir un sistema financiero más moderno, accesible y conectado con las necesidades de la economía real.

En esta nueva etapa, la institución continuará trabajando para profundizar la integración entre los distintos actores, impulsar marcos regulatorios que acompañen la innovación, y potenciar el desarrollo de soluciones que amplíen el acceso al crédito, los pagos digitales y las inversiones.

Con una industria cada vez más interconectada, el desafío hacia adelante será convertir la innovación tecnológica en más oportunidades para personas y empresas, consolidando reglas claras y previsibles que permitan que Argentina siga siendo uno de los ecosistemas fintech más dinámicos de la región.

RM