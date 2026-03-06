El sueldo ya no queda en el banco: 40% de los argentinos lo pasa a billeteras virtuales

Finalmente quedó fuera del debate parlamentario la posibilidad de cobra los sueldos en las billeteras virtuales. Sin embargo, desde la Cámara Argentina Fintech no bajan los brazos y brindaron un dato clave de cómo es el comportamiento financiero de los argentinos. De acuerdo con la entidad, más del del 40% de los empleados que cobran su sueldo en bancos tradicionales transfieren el dinero a billeteras virtuales dentro de las primeras 48 horas. Entre las principales razones se destaca que, mientras la mayoría de las cuentas sueldo bancarias ofrecen 0% de interés, las fintech permiten generar rendimientos diarios sobre el saldo disponible y administrar el dinero con mayor flexibilidad.

En esa línea, un informe de ZeroHash reveló que el 93% de los freelancers en todo el mundo manifestó su interés en recibir al menos una parte de sus ingresos en criptomonedas o stablecoins. Esta tendencia crece especialmente en países donde la inflación y las restricciones cambiarias erosionan el poder adquisitivo de los ingresos. “Las personas quieren que su sueldo valga lo mismo de un mes a otro y el atractivo de las stablecoins —como USDT o USDC, que mantienen su valor atado al dólar— radica en su estabilidad y rapidez porque permiten realizar transferencias internacionales en minutos, con comisiones mucho más bajas que las bancarias. Además se puede cobrar desde cualquier país, sin necesidad de una cuenta bancaria ni intermediarios”, explica Sebastián Siseles, CEO de Vesseo.

Desde las fintech opinan que, lejos de ser una moda pasajera, el fenómeno refleja una transformación más profunda en la relación de las personas con su salario. "Hoy, cobrar el sueldo ya no significa dejarlo quieto en una cuenta bancaria: significa moverlo rápido hacia donde pueda “trabajar” y conservar valor", sostienen desde Vesseo.

Cobrar el salario en billeteras digitales: claves del debate que vuelve al Congreso

Pese al creciente interés de los trabajadores de recibir sus salarios en la billeteras virtuales, la realidad tiene sus desafíos. La regulación incierta, la conversión a moneda local y la educación financiera son claves para un crecimiento sustentable. También existe una brecha generacional: mientras los jóvenes adoptan las herramientas digitales con naturalidad, muchos profesionales mayores aún muestran cautela o desconocimiento sobre el ecosistema cripto. “Uno de los principales atractivos de las billeteras virtuales es que permiten generar rendimientos sobre el saldo, a través de cuentas remuneradas o fondos comunes de inversión, sin trámites ni inmovilizar el dinero. A eso se suma la libertad de elección: aunque el sueldo se acredite en un banco, muchos usuarios lo transfieren a estas apps para pagar, invertir, comprar dólares digitales u organizar mejor sus gastos”, agregaron desde la fintech

"El auge de las billeteras virtuales y el creciente interés por stablecoins muestran que el salario ya no se concibe como un monto para “guardar”, sino como un recurso que debe moverse, rendir y conservar valor. Con el celular como nuevo centro financiero, los usuarios buscan más autonomía, rapidez y control, en un ecosistema que combina tecnología y seguridad", recalcaron desde la compañía. El desafío hacia adelante será consolidar reglas claras, mayor educación financiera y herramientas que permitan que esta transformación se expanda de forma sustentable.

RM