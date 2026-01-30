US$ 1.250, el sueldo pretendido por los argentinos

Argentina terminó el 2025 como el país con el salario requerido promedio en dólares más alto de la región. De acuerdo con el el Informe Regional de Jobint del segundo semestre, los trabajadores argentinos pretenden un sueldo de US$ 1.250 oficiales por mes y 1.227 US$ MEP. Además, durante el año se observó una variación acumulada de 5,51%, la segunda más alta de la región.

El segundo país en la lista con el salario pretendido más alto es Chile, con US$ 1.202 por mes, casi US$ 50 menos. El podio lo completa Panamá, con remuneraciones de US$ 1.069 por mes. Los países con el salario pretendido más bajo son Perú con US$ 1.020 por mes, y Ecuador con US$ 864 por mes.

En cuanto a la evolución de los salarios, Argentina es el país que registra una mayor estabilidad desde noviembre de 2024 hasta noviembre de 2025, con una variación acumulada de 1,30% en dólar oficial y de 7,89% en dólar MEP. Le sigue Panamá con una variación acumulada de 2,91%; Chile con una variación de 3,91%; y Ecuador con una variación de 6,50%. Por su parte, Perú registró un incremento de los salarios del 17,69%, el más alto de toda la región.

Sin embargo desde mayo del 2020 hasta noviembre del 2025, el país registra la variación acumulada más alta de la región con un aumento en el valor del salario de 48,12% en dólar oficial y de 134,86% en dólar MEP. Estas cifras son significativamente más altas que las del resto de los países de la región, Perú registra una variación de 19,83%; Chile de 16,64%; Ecuador de 7,10%; y por último Panamá de 4,43%, la más baja de la región

“En términos interanuales, Argentina registró un aumento de los salarios medios requeridos en dólares de 1,30% al tipo de cambio oficial y de 7,89% a dólar MEP, la variación más estable de la región. Esta distancia entre ambos porcentajes se debe a la convivencia entre los distintos tipos de tasas en el país. Sin embargo, de manera similar a lo registrado en el primer semestre el informe muestra una disminución de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el MEP alcanzando tan solo 6 puntos porcentuales”, explica Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint.

Pretensión salarial, según el puesto

En el sector Administración y finanzas, para el segmento junior se registran salarios de 991 dólares por mes en Chile; seguido por Argentina con 943 dólares por mes, Panamá con 821 dólares por mes; Perú con 705 dólares; y Ecuador con 595 dólares por mes

Dentro de los puestos senior y semisenior, las remuneraciones pretendidas más altas de la región se encuentran en Argentina con 1.308 dólares por mes. Continúan el ranking Chile con 1.292 dólares por mes; Panamá con 1.111 dólares por mes; Perú con 1.075 dólares por mes ; y por último Ecuador con 843 dólares por mes.

En cuanto a las categorías de jefe y supervisor, Argentina también presenta los salarios más altos de la región con una remuneración promedio de 2.261 dólares por mes; seguido por Panamá con 1.657 dólares por mes; Perú con 1.637 dólares por mes; Ecuador con 1.486 dólares por mes; y por último Chile con 1.462 dólares por mes.

En el sector de Producción, abastecimiento y logística las remuneraciones para puestos junior son de 1.130 dólares promedio por mes en Chile; 952 dólares por mes en Argentina; 794 dólares por mes en Panamá; 743 dólares por mes en Perú; y 605 dólares por mes en Ecuador.

Los segmentos senior y semisenior siguen una tendencia similar: Argentina con 1.474 dólares por mes; Chile con 1.466 dólares por mes; Panamá con 1.255 dólares por mes; Perú con 1.085 dólares por mes; y Ecuador con remuneraciones de 857 dólares por mes.

En lo que respecta al nivel jefe o supervisor, Argentina posee los salarios pretendidos promedio más altos de la región con 1.996 dólares por mes; le sigue Chile con 1.814 dólares por mes; Perú con 1.655 dólares por mes; Panamá con 1.438 dólares por mes; y Ecuador con 1.333 dólares por mes.

En el sector de Tecnología y sistemas, los puestos junior en Chile registran el salario pretendido promedio más alto con 1.059 dólares por mes. Le siguen Argentina con 864 dólares por mes; Panamá con 845 dólares; Perú con 810 dólares por mes; y por último Ecuador con 598 dólares por mes.

Dentro del segmento Senior y semisenior, los salarios pretendidos promedios más altos se registran en Chile, con 1.648 dólares por mes; seguidos por Panamá con 1.467 dólares por mes; Argentina con 1.355 dólares por mes; Perú con 1.225 dólares por mes; y Ecuador con 1.046 dólares por mes.

En el nivel jefe o supervisor, Panamá lidera el ranking de salarios pretendidos con 2.350 dólares por mes. Por debajo se encuentran Argentina con 2.126 dólares por mes; Perú con 2.103 dólares por mes; Chile con 2.040 dólares por mes; y Ecuador con 1.776 dólares por mes.

Desde 2020, Argentina registra la mayor brecha de los salarios requeridos según género

Argentina registra desde 2020 hasta 2025 una brecha de los salarios requeridos según género de 13,67%, la más alta de la región. Por debajo de Argentina se encuentra Chile, con una brecha de 13,53%; Perú con 10,52%; y Ecuador con 7,23%. Panamá es el país con menor brecha salarial con un 4,10%.

De manera parecida, en lo que respecta a noviembre de 2025, la brecha de los salarios solicitados según género en Argentina es de 10,62%, la segunda más alta de la región luego de Perú (11,74%). Este registro se encuentra 4,31 puntos porcentuales por encima de la medición de mayo (6,31%)