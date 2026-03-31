La Asociación Empresaria Argentina eligió como nuevo presidente a Alejandro Lastra

Los socios de la Asociación Empresaria Argentina( AEA) llevaron a cabo su Asamblea Anual en la que se eligió por unanimidad como nuevo presidente a Alejandro Lastra. Los presentes agradecieron especialmente a Jaime Campos por tantos años al frente de la institución y destacaron la gran gestión realizada. Se subrayó el excelente trabajo de traspaso de gestión.

Se reeligieron por un nuevo período Luis A. Pagani y Luis Perez Companc; como Vicepresidentes; y Eduardo Elsztain, Alejandro Bulgheroni, María Luisa Macchiavello y Cristiano Ratazzi como Vocales. También se reeligió a Alberto Grimoldi como Secretario.

BYMA designó a Ignacio Lorenzo como Chief of Financing & Listings

En la oportunidad Alejandro Lastra dijo que "es un honor y un privilegio ser el nuevo presidente de AEA. Es una gran responsabilidad que asumo con convicción y entusiasmo, para seguir trabajando en el fortalecimiento del sector privado en Argentina.

Por su parte, Jaime Campos destacó el rol central de la empresa privada en el desarrollo del país, y el papel de AEA en defensa de los valores que hacen posible el funcionamiento y crecimiento de las empresas. Agradeció profundamente la confianza conferida por todos los socios durante tantos años, y enfatizó el ambiente de unidad, respeto y camaradería que siempre ha prevalecido entre los integrantes de la Asociación.

RM