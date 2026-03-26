Quién es el nuevo CEO de Google Argentina

Google Argentina designó a Juan Vallejo como su nuevo CEO. El ejecutivo asume este desafío con el objetivo de profundizar el compromiso de la compañía con el ecosistema digital local. Su gestión se centrará en democratizar el acceso y consolidar la adopción de la IA como un motor de crecimiento, extendiendo sus beneficios a los negocios, la educación y la sociedad argentina en general.

“Es un verdadero privilegio liderar la operación de Google en un país que admiro profundamente, con una energía y potencial únicos. Hoy, Argentina se destaca por su alta tasa de adopción de IA, superando la media mundial con un 65% de argentinos que ya la utilizan para aprender y trabajar. En esta nueva etapa, nuestro objetivo es llevar esa energía al siguiente nivel, acelerando la innovación para que nuestras soluciones tengan un impacto positivo, tangible y transformador en la vida de cada persona”, afirmó Vallejo.

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Por su parte, Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, destacó: "El liderazgo de Juan llega en un momento bisagra. Su visión estratégica y conocimiento del mercado local y regional serán fundamentales para seguir impulsando la transformación digital en la Argentina, un país que para Google siempre ha sido un hub de innovación y un motor de crecimiento para toda la región."

Cabe señalar que el nuevo Director General de Google Argentina comenzará liderando la operación de forma remota desde México a partir del 1ro de abril, para integrarse próximamente de manera presencial en las oficinas de Buenos Aires.

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Quién es Juan Vallejo

Nacido en Colombia, Vallejo ingresó a Google en 2020, donde lideró desde México la división de Retail, tras haberse desempeñado como Sector Lead de Tecnología, Telco, Medios y Aplicaciones. Antes de incorporarse a Google, fue Vicepresidente Ejecutivo en FOX, estuvo al frente de las operaciones comerciales para FOX en Latinoamérica y previamente se desempeñó como Vicepresidente Senior liderando una de las divisiones más importantes de FOX en EEUU. Posee un MBA de la Universidad de Cornell y se recibió de Administrador de Empresas en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, con una especialización en Negocios Internacionales.

RM