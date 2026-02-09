Toyota Motor designó a su director financiero Kenta Kon como nuevo CEO

Toyota Motor nombró como nuevo CEO a Kenta Kon, actual director financiero de la compañía. El flamante director ejecutivo asumirá el máximo cargo el 1 de abril, según informó la empresa este viernes. Sustituye a Koji Sato, que fue nombrado CEO en 2023 y se convertirá en vicepresidente, además de asumir un cargo de nueva creación como director industrial.

Desde Toyota informaron que el ascenso del jefe de finanzas de 57 años se da en medio de una necesidad urgente de reforzar la rentabilidad. Mientras tanto, Sato utilizará su papel como jefe de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón para dirigir la industria en general.

“Soy muy estricto cuando se trata de dinero y números”, declaró Kon en una entrevista con periodistas en Tokio.

La reorganización de la dirección coincide con un impulso de alto perfil por parte del grupo Toyota para hacer privada Toyota Industries Corp. en una oferta pública de adquisición que se cierra la próxima semana. Si se completa, la empresa pasará a estar bajo el control de la firma inmobiliaria no cotizada Toyota Fudosan Co, que está presidida por Toyoda y cuenta con Kon como director.

RM