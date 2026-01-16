Pablo Carretino es el nuevo CEO de Banco del Sol

Banco del Sol, el banco digital de Sancor Seguros, anuncia la designación de Pablo Carretino como nuevo CEO para liderar la estrategia y ejecución del banco en todo el país.

El ejecutivo cuenta con casi tres décadas de experiencia en compañías líderes de tecnología orientadas a servicios financieros, en las cuales lideró posiciones de gran visibilidad y alto impacto estratégico. Previo a su incorporación al banco, se desempeñó como CEO de la empresa Interbanking.

“Asumir este rol representa una enorme oportunidad para seguir impulsando la evolución de Banco del Sol y consolidar una experiencia financiera digital diferencial. Vamos a profundizar una propuesta apalancada en tecnología para alcanzar a más personas y empresas”, afirmó Pablo Carretino.

Con su incorporación, Banco del Sol reafirma su compromiso por brindar la mejor experiencia financiera digital que permita a las personas operar de forma simple, ágil y confiable.

Por su parte, Gabriel Guglielmino continuará como miembro del Directorio de Banco del Sol, aportando su visión estratégica y acompañando la expansión de los servicios financieros.