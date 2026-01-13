Randstad designa a Andrea Avila al frente de su operación en México

Randstad anunció la designación de Andrea Avila como CEO de sus operaciones en México. De este modo, la ejecutiva, que ya venía desempeñándose como CEO para Argentina, Chile y Uruguay, consolida su responsabilidad regional.

Cómo parte de su rol al frente de la Región Latinoamérica Hispana, la flamante ejecutiva reportará a Herman Nijns, Chief Executive para Europa del Sur y América Latina.

Su reciente incorporación al frente de la operación de México tiene como objetivo desarrollar todo el potencial de crecimiento que tiene la compañía en el país, y a la vez articular esfuerzos tendientes a capitalizar las sinergias entre los cuatro países de habla hispana en los que la compañía está presente.

Andrea Avila es una experimentada profesional con profundo conocimiento de la demanda de servicios de RRHH y gestión del talento en grandes organizaciones, así como de las particularidades de cada uno de los mercados regionales. La vasta experiencia de Avila en la industria de staffing en el ámbito regional se sustenta en más de 30 años de destacada trayectoria, habiendo ocupado diversas posiciones de liderazgo hasta llegar a convertirse en CEO de Randstad para Argentina y Uruguay en 2013 y ser designada CEO de la operación de Randstad en Chile en 2023.

La ampliación de su rol regional responde a una nueva estructura organizacional impulsada desde la Dirección Global de Randstad, orientada a potenciar las sinergias entre los distintos mercados, fortalecer el foco local con una mirada regional y acelerar el crecimiento del negocio con el respaldo del liderazgo global de la compañía.

“Esta designación implica para mí una mayor responsabilidad y un gran desafío profesional. Estoy convencida de que esta nueva estructura regional, pensada para llevar a Randstad al próximo nivel, nos permitirá unificar y potenciar las fuerzas de las cuatro operaciones, escalando hacia una estrategia integrada que combine cercanía y foco local, escala regional y soporte global para acercarnos a la ambición de convertirnos en la compañía de talento más equitativa y especializada del mundo”, señaló.

Con una sólida trayectoria en la compañía, Avila cuenta con habilidades de liderazgo que le han permitido alcanzar grandes logros, desarrollar equipos de alto desempeño y forjar una amplia experiencia en procesos de transformación, crecimiento y especialización del negocio.

Es Abogada por la Universidad Católica Argentina y Magíster en asesoramiento jurídico de empresas por la Universidad Austral (Argentina). Recientemente cursó el Programa Ejecutivo en Alta Dirección Empresarial de Columbia Business School Executive Education (EE. UU.).

RM