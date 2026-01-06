Fibra Prologis designa un nuevo CEO ante el retiro de Héctor Ibarzábal

Fibra Prologis, un fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales, anunció cambios de liderazgo ante el próximo retiro de Héctor Ibarzábal como CEO. A través de un comunicado, la compañía anunció que Ibarzábal se jubilará a partir del próximo 30 de junio, de acuerdo con información de Bloomberg Línea.

“Como parte de la sucesión planificada, a partir del 1 de julio, Jorge Girault, quien actualmente se desempeña como director de Finanzas (CFO) de FIBRA Prologis, asumirá el cargo de CEO”, indicaron desde la firma.

Por su parte, una vez que se lleve a cabo este relevo, la dirección de Finanzas será ocupada por Alexandra Violante, actual líder del área de Relación con Inversionistas.

Ibarzábal cuenta con una trayectoria de más de tres décadas. El directivo fue cofundador de la inmobiliaria mexicana G. Acción, empresa que en el primer socio internacional de AMB Property Corporation, la cual se fusionó con Prologis en 2011.

Héctor Ibarzábal asumió como CEO en enero de 2024, un año clave para la compañía que resultó ganadora de una prolongada puja por los activos de su competidor Terrafina, una operación sin precedente en el mercado mexicano y que puso de relieve el atractivo del mercado de bienes raíces industriales en el contexto del nearshoring.

Su sucesor, Jorge Girault, cuenta con más de tres décadas de experiencia en los sectores de bienes raíces y financiero. El fideicomiso destacó que ha jugado un papel esencial en el posicionamiento de Prologis “como el principal vehículo inmobiliario que cotiza en bolsa en México”, incluyendo la adquisición de Terrafina.

RM