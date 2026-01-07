NOMBRAMIENTOS

TGS anunció a su nuevo Director de Grandes Proyectos

Jorge Vugdelija TGS
Jorge Vugdelija, nuevo Director de Grandes Proyectos de TGS. | TGS

Vugdelija cuenta con una sólida formación y una extensa trayectoria en el sector  energético regional. A lo largo de su carrera, ocupó posiciones gerenciales  en Pecom Energía, Petrobras Argentina y Refinor.

TGS, compañía líder de energía, decidió incorporar a Jorge Vugdelija como Director de Grandes  Proyectos. Desde esta posición, liderará la ejecución y el desarrollo de los proyectos de gran  envergadura que impulsan el futuro de la organización. 

Vugdelija cuenta con una sólida formación y una extensa trayectoria en el sector  energético regional. Es Ingeniero Electrónico por la UTN, con especializaciones en el ITBA y un  Executive MBA del IAE Business School.

A lo largo de su carrera, ocupó posiciones gerenciales  en Pecom Energía, Petrobras Argentina y Refinor, y ejerció roles de máxima responsabilidad  como CEO en Oleoductos del Valle (Oldelval) y como Executive President en Oleoductos de  Crudos Pesados (OCP) en Ecuador.

