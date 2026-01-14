Haleon designó a Andrés González como nuevo presidente para Latinoamérica

Haleon, una compañía de consumo global enfocada en la salud cotidiana, anunció la designación de Andrés González como nuevo presidente para Latinoamérica. En su nuevo rol, González se incorpora al Equipo Ejecutivo de Haleon, el máximo órgano de liderazgo global de la empresa, y reportará directamente a Brian McNamara, Director Ejecutivo de la compañía.

Latinoamérica ocupa un rol central en las ambiciones de crecimiento de Haleon, que apunta a llegar a mil millones de consumidores adicionales y a generar retornos líderes para sus accionistas. En este contexto, la incorporación de la región al Equipo Ejecutivo de Haleon (HET) refuerza su peso estratégico y permitirá acelerar el crecimiento y fortalecer la agilidad operativa, en línea con la estrategia corporativa Win as One (que busca unificar esfuerzos de todos los equipos a nivel global).

González se suma a Haleon proveniente de Unilever, donde ocupó posiciones de alta dirección en Latinoamérica, entre ellas presidente de Beauty & Wellbeing LatAm y presidente de Unilever Brasil. Cuenta además con más de dos décadas de experiencia en Quala y una sólida formación profesional en Procter & Gamble. A lo largo de su carrera, desarrolló una profunda experiencia en la construcción de marcas de confianza y en el liderazgo de equipos de alto desempeño.

“Me entusiasma incorporarme a Haleon y estar al frente de Latinoamérica en un momento clave tanto para la compañía como para la industria de la salud y el bienestar. Haleon tiene un propósito claro: mejorar la salud cotidiana con humanidad, algo especialmente relevante para los consumidores de nuestra región. Con Latinoamérica representada en el equipo ejecutivo global, estamos en una posición ideal para liberar todo el potencial de la región, ampliar el acceso a la salud y promover un crecimiento sostenible”, señaló Andrés González.

