Greg Keith fue designado CEO global de Grant Thornton International

Grant Thornton International Ltd. anunció el nombramiento de Greg Keith como Director Ejecutivo electo de su red global, a partir del 1 de enero de 2026.

El cambio se produjo tras la finalización del mandato de Peter Bodin en diciembre de 2025, tras cumplir dos períodos consecutivos y alcanzar el máximo de ocho años permitido por las normas de la organización.

Greg Keith había sido anteriormente CEO de Grant Thornton Australia. Su designación marca la primera vez que GTIL estará dirigida por un Director Ejecutivo con sede en la región Asia-Pacífico (APAC), un hito que refuerza el carácter verdaderamente global de la red.

El presidente de la junta directiva de Grant Thornton, Martin Geh, destacó: “En nombre de la junta y de toda la red, me gustaría felicitar a Greg por su nombramiento como director ejecutivo electo de GTIL. Como miembro de la Junta Directiva, le aporta continuidad y comprensión a la red. Su amplia experiencia y compromiso con el éxito inspirarán confianza en los directores ejecutivos de nuestras firmas miembro y en nuestra gente. La junta y yo confiamos en que Greg es la persona adecuada para liderar la red hacia el siguiente capítulo de nuestra historia.”

Y agregó: “Peter ha sido un líder excepcional de la red durante los últimos ocho años, liderando un aumento de los ingresos globales de US$ 5.000 millones a US$8.000 millones desde que asumió el cargo en 2018, impulsando la integración y la calidad a través de Leap -nuestra metodología y plataforma tecnológica de auditoría global-, e implementando la estrategia más colaborativa en la historia de Grant Thornton -centrada tanto en la protección como en el crecimiento de la red”.

“Fuimos la primera gran red global en nombrar a un presidente independiente de la junta directiva en 2020, y me enorgullece continuar con esta tradición”, finalizó.

Por su parte, Greg Keith expresó: “es un honor para mí haber sido nombrado para este puesto y suceder a Peter, quien ha tenido tanto éxito y ha liderado con tanta fuerza durante sus ocho años de mandato. Como CEO de la firma australiana, he desempeñado un papel activo en toda Asia-Pacífico para la red, más recientemente como presidente del grupo APAC 5 de las empresas más grandes de la región. Asumir esta nueva responsabilidad es un reto emocionante. Siempre me ha enorgullecido formar parte de Grant Thornton, ya que su capacidad para ofrecer políticas de soporte y una experiencia personalizada al cliente es realmente excepcional.”

Keith lideró la oficina de Australia de la compañía durante diez años, período en el que la firma registró niveles récord de ingresos y crecimiento, con un fuerte foco en las personas y en la experiencia del cliente. Durante su gestión promovió iniciativas vinculadas a diversidad e inclusión y fue pionero en impulsar políticas innovadoras de licencia por maternidad o paternidad y esquemas de trabajo flexible, sin reducción salarial.

El CEO de GTIL trabajará en estrecha colaboración con la junta directiva para liderar la red global de equipos multidisciplinarios. Entre sus responsabilidades se encuentran la integración de los valores de Grant Thornton, los estándares éticos y profesionales, la calidad y las prácticas de liderazgo inclusivo en toda la red.

Fernando Fucci, Managing Partner de Grant Thornton Argentina, señaló: “Quiero agradecer y felicitar a Peter Bodin por su trabajo como CEO de GTIL. En 2019, a un año de haber comenzado su rol de director global, nos visitó en Argentina y nos impulsó a ir más allá en nuestro compromiso con nuestros clientes, nuestra gente y la comunidad en que nos desempeñamos y a fortalecer los valores de la compañía. A Greg Keith, nuevo CEO de Grant Thornton International, le deseo muchos éxitos en su nuevo rol. No tengo dudas de que la red continuará creciendo bajo su liderazgo y que su visión nos inspirará para seguir en el camino de la diversidad y la inclusión, logrando fortalecernos como líderes en nuestro sector.”

