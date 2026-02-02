Álvaro Parker encabezará las operaciones de PageGroup en Argentina

PageGroup anuncia el nombramiento de Álvaro Parker como Managing Director en Argentina, sumando esta nueva responsabilidad a la conducción de la compañía en Chile y Perú.

Ingeniero Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, con especialización en negocios y finanzas, Parker inició su carrera profesional en el área financiera y de inversiones, primero en la multinacional AIG y luego en Microsoft. En 2010 se incorporó a Michael Page como consultor de Finanzas, cuando la compañía aún era una startup en Chile.

Lideró la apertura de la división de Logística y el segmento de selección de mandos intermedios y calificados. En 2019 fue nombrado Gerente General en Chile y en 2022 incorporó la gestión del negocio en Perú. Desde 2026, la empresa le confió también la dirección del mercado argentino, convirtiéndose en Managing Director de PageGroup para Chile, Perú y Argentina.

“Estoy muy entusiasmado con este nuevo desafío al frente de la operación de Argentina, que desde el exterior genera interés y perspectivas positivas. Asumo la dirección de un equipo senior, bien conectado con el mercado de candidatos y clientes, con mucho potencial para seguir desarrollando todas nuestras marcas y crecer en los próximos años” dice Parker.

“En un contexto de constante cambio, seguimos comprometidos en vincular talento ejecutivo con organizaciones donde genere impacto real, y en guiar a nuestros clientes con visión estratégica, apoyándolos para que su futuro sea exitoso”, cierra el directivo de la consultora que este año celebra 50 años de trayectoria en el mercado global y 26 de presencia en Latinoamérica.

