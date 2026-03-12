Paradigma anunció el nombramiento de Ileana Abolsky como nueva Socia

Paradigma, empresa de capitales latinoamericanos, anunció el nombramiento de Ileana Abolsky como nueva Socia de la compañía. “Es un honor asumir este nuevo rol en una organización que ha sido parte central de mi desarrollo profesional. Paradigma representa una forma de hacer consultoría basada en la cercanía y en el impacto concreto en el negocio de nuestros clientes. Asumo esta nueva etapa con responsabilidad, entusiasmo y el compromiso de seguir contribuyendo al crecimiento y posicionamiento de la firma. Agradezco a los Socios por la confianza y a todas las personas, líderes y colaboradores con quienes me formé a lo largo de mi carrera, de quienes aprendí profundamente y que han sido clave en mi desarrollo profesional”, expresó Abolsky

“Mi compromiso es seguir acompañando a las organizaciones en procesos de transformación que articulen estrategia, ejecución y desarrollo de personas, promoviendo la evolución de sus modelos de negocio y la creación de valor sostenible” añadió.

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Con más de 23 años de experiencia en la firma, la flamante socia desarrolló una trayectoria en consultoría y transformación de negocios, liderando iniciativas estratégicas en compañías de diversas industrias, con foco en la evolución de sus modelos y comerciales y en la mejora sostenible de sus resultados.Ingresó a Paradigma en 2003. Es Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires y posee una Maestría en Dirección de Empresas de la Universidad del CEMA.

Dentro de la compañía se desempeñó como Gerente de Recursos Humanos durante cinco años y previamente como Gerente de Consultoría, donde lideró el desarrollo del Buyer Comercial, con foco en la transformación del frente comercial, integrando procesos, canales y experiencia de cliente Ha encabezado proyectos estratégicos en la Industria de Servicios Financieros y Seguros, así como en Retail, Utilities y Consumo Masivo, liderando procesos de transformación orientados a la mejora del desempeño y la creación de valor.

Actualmente conduce el desarrollo de los servicios de Comercial y Clientes y de Operación de Servicios, acompañando a las organizaciones en la transformación integral de sus modelos comerciales y operativos, con foco en la creación de valor sostenible.