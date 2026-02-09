Sebastián Dabini asumió como nuevo CEO de Zurich Argentina

Zurich anuncia el nombramiento de Sebastián Dabini como nuevo Chief Executive Officer (CEO) de Argentina a partir del 1 de enero de 2026. Dabini sucede a Fabio Rossi, quien concluyó su trayectoria de 24 años en la compañía, 12 de ellos como CEO.

El destacado liderazgo de Rossi fue clave para consolidar a Zurich como referente en el mercado local y para aportar de manera significativa al crecimiento de la compañía en Latinoamérica. Durante su gestión, Zurich Argentina fortaleció su posicionamiento, impulsó la transformación del negocio y desarrolló una propuesta de valor innovadora para clientes, canales de distribución y colaboradores.

Por su parte, Sebastián Dabini es argentino y se incorporó al Grupo Zurich hace cinco años como CEO de Zurich Chile. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria aseguradora, liderando procesos de cambio, innovación y crecimiento en organizaciones de primer nivel. A lo largo de su carrera ocupó posiciones estratégicas, tanto locales como regionales, en mercados como Argentina, México, Brasil, Estados Unidos y Chile. Desde la compañía destacan que su visión estratégica y su enfoque humano serán claves para continuar impulsando el crecimiento de Zurich Argentina en esta nueva etapa.

“Es un enorme orgullo volver a mi país para liderar Zurich Argentina en un momento tan relevante para la compañía y para la industria. Llego con el compromiso de continuar el gran trabajo que se viene realizando, apoyándome en equipos sólidos, una cultura centrada en las personas y una propuesta de valor que pone al cliente en el centro. Argentina es un mercado estratégico para Zurich en la región y estoy entusiasmado por contribuir a su desarrollo con una mirada de largo plazo, innovación y cercanía”, señaló Dabini.

