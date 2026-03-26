Aon anuncia a Franco Di Lucca como CEO de Hispanic South America

Aon anunció la designación de Franco Di Lucca como CEO para la región Hispanic South America, compuesta por los territorios de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, efectivo partir del 1 de mayo del 2026.

Con más de 18 años de experiencia en Aon y una trayectoria profesional dedicada íntegramente al sector asegurador, Di Lucca aporta un profundo conocimiento del mercado. En su rol más reciente como CEO de México, Caribe y Centroamérica, Franco ha contribuido con llevar a las empresas locales las capacidades integradas de Risk Capital y Human Capital de Aon, además de liderar transacciones de fusiones y adquisiciones estratégicas y proyectos de operaciones a lo largo del continente.

“El liderazgo y la experiencia que aporta Franco serán fundamentales al siguiente ciclo estratégico de nuestra organización en Latinoamérica y atiende a la dinámica de los mercados y a las necesidades cambiantes de los clientes frente a riesgos cada vez más complejos e interconectados.”, destacó Alejandro Galizia, CEO para Latinoamérica en Aon.

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La región HSA estuvo previamente bajo el liderazgo de Mauricio Acosta, quién realizó importantes contribuciones a Aon y dejará la firma para emprender la siguiente etapa de su carrera profesional. Como parte de esta transición, a partir del 1 de mayo de 2026, Julio Cedillo asumirá como CEO para México, Caribe y Centroamérica, liderando las operaciones de Commercial Risk y Human Capital.

Con 22 años de trayectoria en Aon, Julio Cedillo ha demostrado de forma consistente un liderazgo sólido y un impacto positivo en el negocio. Su experiencia, visión estratégica y enfoque centrado en el cliente respaldan su capacidad para liderar las operaciones de la subregión y contribuir a la generación sostenida de resultados relevantes.

RM