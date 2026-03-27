Natura designa a Christian Coone como nuevo Gerente General para los Mercados del Sur

Natura nombró a Christian Coone como su nuevo Gerente General para los Mercados del Sur, bajo una nueva estructura que integrará en una única gestión las operaciones de Argentina, Chile y Uruguay. Esta designación es resultado de una evolución de la compañía hacia una gestión de negocios por mercados, que integra operaciones con desafíos complementarios. Permitirá focalizar aún más en los clientes y brindará mayor agilidad, impulsando la regeneración, la innovación y la diferenciación de las marcas.

Coone es contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su recorrido en Natura inició hace más de 14 años, dando sus primeros pasos en la empresa como Gerente de Finanzas para Argentina y luego desarrollándose en distintas funciones financieras regionales y corporativas. En el año 2023 asumió la Gerencia General de la operación de Natura Perú, y en el 2025, también la de Centroamérica.

Construyó su camino en Natura guiando equipos diversos a partir de un liderazgo cercano, promoviendo la horizontalidad y la empatía, orientado siempre al bienestar de las personas y la compañía, y haciendo uso de su alto conocimiento de los distintos mercados latinoamericanos.

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“Somos una compañía con una fuerte presencia en el mercado, por lo que asumir el desafío de seguir posicionando a marcas icónicas como Natura y Avon y seguir construyendo sus trayectorias y credenciales en este nuevo rol, es un orgullo para mí”, aseguró Christian Coone, Gerente General de Mercados del Sur.

La compañía apuesta, en esta nueva etapa, a enfocarse en la gran red de Consultoras de Belleza y conectar con las necesidades actuales de los consumidores, reafirmando el valor diferencial que la distingue desde sus orígenes. "Nuestra estrategia de cara a este nuevo capítulo es potenciar nuestra gran red de Consultoras de Belleza, quienes son el verdadero corazón del negocio, y llegar a nuevos hogares, ampliando nuestro impacto para que cada vez más personas nos conozcan y nos elijan como parte de sus rutinas. Contamos con una propuesta robusta para hacerlo: una Natura que impulsa la cosmética regenerativa y una marca Avon que se reinventa en su 140.º aniversario, acercando belleza para todos y todas con los más altos estándares de tecnología", sumó Coone.

Veronica Marcelo, líder de la operación de Natura en Argentina desde 2020, acompañó a Coone durante un período de transición en el mes de marzo para garantizar la continuidad operativa y una transición ordenada. Veronica asumió el liderazgo en uno de los momentos de mayor incertidumbre de la historia y trabajó durante más de 5 años para garantizar el liderazgo de la marca en el país. Luego de más de 22 años de recorrido dentro de Natura, cerrará su ciclo en la compañía, con el objetivo de encarar nuevos desafíos profesionales.

RM