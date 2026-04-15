Saint-Gobain anuncia el nombre de su nuevo CEO para Argentina y Uruguay

Saint-Gobain Argentina anunció la designación de Tomás Quinteros como nuevo Chief Executive Officer (CEO) de la compañía para Argentina y Uruguay. El ejecutivo ingresó a la compañía en febrero de 2025 desempeñándose como COO Argentina hasta asumir el nuevo cargo este año y estará al frente de la próxima etapa de crecimiento y desarrollo de la organización en el país.

Quinteros cuenta con amplia trayectoria en el sector retail y una sólida experiencia en posiciones de liderazgo en áreas comerciales, de operaciones y supply chain, en compañías multinacionales líderes en sus mercados tanto en Argentina como en el exterior, lo que le ha permitido desarrollar una visión global e integral de negocio, orientada al crecimiento y la eficiencia. “Es un orgullo asumir el liderazgo de Saint-Gobain en Argentina y Uruguay, una compañía con una trayectoria global extraordinaria y un fuerte compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Mi objetivo será seguir fortaleciendo el crecimiento del negocio, impulsando soluciones que transformen la manera de construir en el país y consolidando el trabajo junto a nuestros equipos, clientes y socios estratégicos”, señaló.

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En su nuevo rol, será responsable de impulsar la estrategia “Lead & Grow” de la compañía en el país, así como de continuar fortaleciendo el posicionamiento de Saint-Gobain Argentina y Uruguay en el sector de la construcción a nivel local. Como parte de esta etapa, Quinteros sucede a Mariano Bó, quien estuvo al frente de la organización y expansión de la compañía, con una trayectoria en el Grupo de 26 años.

Con presencia industrial en 80 países, Saint-Gobain impulsa la transformación hacia una construcción más eficiente y baja en carbono. Actualmente, el 75% de sus ventas provienen de soluciones sostenibles, que contribuyen a evitar alrededor de 1.000 millones de toneladas de CO₂ a lo largo de su vida útil. El Grupo mantiene el compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

RM