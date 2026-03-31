AHK Argentina designa a Eduardo Gorchs como nuevo presidente

La Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina) renovó a sus autoridades y designó a Eduardo Gorchs, CEO de Siemens Sudamérica s/n Brasil, como presidente de la institución.Gorchs cuenta con una sólida trayectoria en el sector industrial y tecnológico. A lo largo de su carrera en Siemens, ha ocupado posiciones de liderazgo tanto a nivel local como internacional, con foco en innovación, infraestructura, automatización, digitalización y desarrollo industrial.

“Es un honor asumir la presidencia de AHK Argentina en un contexto que presenta desafíos, y también grandes oportunidades para seguir fortaleciendo el vínculo entre Argentina y Alemania. Desde la Cámara, continuaremos impulsando la innovación, la formación profesional y el desarrollo de negocios que contribuyan al crecimiento conjunto de ambos países”, señaló Gorchs.

Con 110 años de trayectoria en el país, la AHK Argentina se consolidó como uno de los principales espacios de articulación entre Argentina y Alemania, canalizando el vínculo económico entre ambos países y acompañando el desarrollo de las empresas en el mercado local. En ese marco, la Cámara reúne a más de 300 empresas de +35 sectores económicos, desde grandes compañías industriales hasta firmas de servicios, y cumple un rol activo en la promoción de inversiones, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de la cooperación productiva bilateral.

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Eduardo Gorchs estará acompañado por Lucila Bustos (ABO Energy Argentina S.A.) como Vicepresidente 1°, Leonardo Cacciante (Robert Bosch Argentina S.A.) como Vicepresidente 2° y Tesorero, e Ivana Dip (BMW) como Vicepresidente 3°.

El Directorio se completa con Santiago Abella (Beiersdorf S.A.), Marcos Cardaci (Nordex Energy S.A.), Gustavo D’Adamo (Kaeser Compresores de Argentina S.R.L.), Javier Dopazo (LINDAL Argentina S.A.), Dennis Edelhoff (Bayer S.A.), Fernando Gorbaran (Messe Frankfurt Argentina S.A.), Sergio Gutman (Deloitte & Co. S.A.), Verónica Kirschmann (Escribanía Homps-Kirschmann), Federico G. Leonhardt (Leonhardt & Dietl Abogados), Sebastian Ludmer (Deutsche Bank AG), Reinhard Molter (Hexagon), Fernando Monteverde (Siemens Energy S.A.), Gerardo Pardo (Allianz Argentina Cía. de Seguros S.A.), Marcellus Puig (Volkswagen Argentina S.A.), Eduardo Rodrigues (DHL Global Forwarding Argentina S.A.) y Cristian Schmidt (SCHOTT Envases Argentina S.A.). Por su parte, Agustín Brea (BASF Argentina) continuará al frente de AHK Joven.

Asimismo, la Cámara incorporó a Aleksandar Medjedovic como Director Ejecutivo, quien asumirá sus funciones en el mes de mayo, quien será el máximo responsable de la gestión operativa e institucional de la Cámara y de la implementación de la estrategia definida por la Comisión Directiva.

RM