Mendel suma a Pablo Miedziak a su Advisory Board

Mendel, la plataforma dedicada a la gestión de gastos corporativos, anuncia la incorporación de Pablo Miedziak a su Advisory Board. Miedziak suma al Directorio de Mendel su experiencia como ex CFO y ejecutivo de compañías como San Miguel, Aerolíneas Argentinas, Marriott (ex Starwood), Tecpetrol, Tenaris, San Antonio, El Sitio.com y PWC. Es actualmente presidente del directorio del IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas), la institución de referencia que nuclea a los principales líderes financieros del país, es miembro del Advisory Board de UADE para las carreras de Finanzas, miembro del Directorio del International CFO Alliance y fue nombrado CFO del Año 2023 en Argentina.

El flamante ejecutivo aporta una red de alcance único entre los CFOs y ejecutivos financieros de Argentina y la región. Su perfil combina la experiencia directiva de más de 30 años en el sector corporativo financiero y su rol como Independent Financial Advisor.

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"Me sumé al Advisory Board de Mendel porque vi de primera mano la necesidad que tienen las empresas de optimizar su gestión de gastos. En un contexto donde la eficiencia financiera es clave para la competitividad, Mendel ofrece una solución real que me hubiese gustado tener tiempo atrás: visibilidad, control y agilidad para los equipos de finanzas. Estoy convencido de que esta plataforma tiene un rol estratégico en la transformación de cómo las empresas de la región administran sus recursos", sostuvo Pablo Miedziak, nuevo miembro del Advisory Board de Mendel.

Para Mendel, esta incorporación representa un paso significativo en su misión de convertirse en el estándar de gestión de gastos corporativos en Latinoamérica. La voz y experiencia de Miedziak aportarán una perspectiva estratégica valiosa para el desarrollo del producto y la expansión de la compañía en el mercado corporativo.

RM