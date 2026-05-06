Mastercard designa a Florencia Solazzi como nueva Cluster Leader para Argentina y Uruguay

Mastercard anunció la designación de Florencia Solazzi como nueva Cluster Leader para Argentina y Uruguay, efectiva a partir del 1 de mayo. Solazzi, con una sólida trayectoria internacional en la industria de pagos, fintech y servicios financieros, regresa al país luego de liderar negocios clave en Europa para asumir la dirección estratégica de los mercados del cluster y la conducción de las operaciones en Argentina.

Desde esta posición, la flamante ejecutiva será responsable de definir y ejecutar la estrategia de Mastercard en Argentina y Uruguay, liderando la operación del negocio, el relacionamiento con clientes, reguladores y socios estratégicos, y la consolidación de un modelo de crecimiento sustentado en innovación, escala y excelencia operativa. Su foco estará puesto en acelerar la participación de mercado en Argentina y profundizar el sólido desempeño de Uruguay, en un contexto de transformación acelerada del ecosistema de pagos. En el mercado oriental, Florencia trabajará en estrecha colaboración con Paula Pereyra, quien desde 2025 se desempeña como Country Manager.

“La designación de Florencia refleja la apuesta de Mastercard por un liderazgo con visión global, profundo conocimiento del negocio y capacidad probada para transformar organizaciones en mercados complejos”, señaló Germán Rosón, presidente de la División Sur de Latinoamérica de Mastercard. “Su experiencia internacional y su regreso a la Argentina representan una combinación estratégica para seguir fortaleciendo nuestra presencia en ambos países y acompañar la evolución del ecosistema de pagos”.

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A lo largo de su carrera, Solazzi ha impulsado crecimiento sostenido, escalabilidad de soluciones innovadoras y fortalecimiento del posicionamiento competitivo de los negocios que lideró, combinando una mirada estratégica con una fuerte orientación a resultados. “Asumir este rol es un enorme desafío profesional y personal. Mi objetivo es seguir construyendo un negocio sólido, cercano a clientes y aliados, y con una cultura organizacional ágil, colaborativa y orientada a la innovación”, expresó Florencia Solazzi. “Esta etapa tiene además un valor muy especial para mí, ya que me permite regresar a la Argentina junto a mi familia, aportando una experiencia global al desarrollo del negocio local y regional”.

La nueva Cluster Leader para Argentina y Uruguay cuenta con más de 15 años de experiencia liderando negocios en mercados altamente competitivos y regulados. Antes de asumir este rol, se desempeñó como Senior Director & General Manager del negocio de consumo de PayPal en Alemania, donde estuvo a cargo del crecimiento, la evolución estratégica y el posicionamiento de la compañía en uno de los principales mercados de pagos digitales de Europa.

Con anterioridad, ocupó diversos roles de liderazgo en una compañía global de servicios financieros, donde lideró la estrategia digital en múltiples mercados internacionales, articulando iniciativas estratégicas a nivel global. Inició su carrera profesional en Argentina en consultoría estratégica y banca de inversión, y es MBA por London Business School.

RM