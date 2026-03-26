Empresas que cierran, empresas que crecen: las dos caras del nuevo mapa productivo argentino

Por estos días, es difícil abrir un medio sin encontrarse con noticias sobre empresas que cierran, fábricas que bajan persianas o trabajadores que pierden su empleo. La sensación es clara: algo no está funcionando. Y en parte es cierto. Pero si nos quedamos solo con esa foto, corremos el riesgo de no entender la película completa. Porque mientras algunas empresas no logran sostenerse, otras —muchas menos visibles— están creciendo, invirtiendo o reconfigurando sus negocios para adaptarse a este nuevo escenario. Y ahí aparece una pregunta incómoda pero necesaria:

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¿Estamos frente a una crisis generalizada o ante un cambio profundo en las reglas de juego?

Un nuevo contexto que no perdona improvisaciones. La economía argentina está atravesando un proceso de transformación. La apertura de importaciones, la presión por ser más competitivos y un consumidor cada vez más exigente están obligando a las empresas a replantearse cómo operan.

En este contexto, hay algo que se vuelve evidente: lo que antes funcionaba, hoy ya no alcanza. Empresas con estructuras rígidas, costos difíciles de ajustar o modelos poco flexibles sienten el impacto mucho más rápido. Y no necesariamente porque hayan hecho las cosas mal, sino porque quedaron desalineadas frente a un entorno que cambió.

Las dos caras de la misma moneda

En la práctica, conviven dos realidades muy claras.

Por un lado, empresas en situación crítica, muchas veces reaccionando tarde, intentando sostener esquemas que ya no son viables.

Por otro, organizaciones que —sin hacer demasiado ruido— vienen tomando decisiones desde hace tiempo:

* Ajustaron sus costos antes de que fuera urgente

* Diversificaron sus ingresos

* Profesionalizaron su gestión

* Y, sobre todo, leyeron el contexto con anticipación

No es una cuestión de tamaño ni de sector. Es, en gran medida, una cuestión de cómo se gestionan los cambios.

El problema no siempre es el contexto

Es tentador explicar todo por la economía. Y claramente influye. Pero quedarse solo con eso puede ser una trampa.

Porque si todo es contexto, entonces no hay margen de acción.

Y la realidad es que sí lo hay.

Muchas de las dificultades actuales tienen que ver con decisiones acumuladas en el tiempo: falta de planificación, poca información para decidir, dependencia de pocos clientes o estructuras sobredimensionadas.

El contexto no siempre genera los problemas.

Muchas veces, simplemente los deja en evidencia.

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Qué pueden hacer las empresas hoy: de la reacción a la estrategia

Frente a este escenario, la clave no está en resistir, sino en replantear el negocio con una mirada estratégica. Algunas acciones concretas:

1. Revisión profunda del modelo de negocio:

Entender dónde se genera realmente el valor y qué parte de la operación ya no es sostenible.

2. Rediseño de la estructura de costos

Detectar ineficiencias y avanzar hacia esquemas más flexibles, menos rígidos y más adaptables.

3. Diversificación de ingresos:

Buscar nuevos mercados, canales o líneas de producto para reducir riesgos.

4. Profesionalización de la gestión:

Incorporar indicadores claros y tomar decisiones basadas en información, no solo en intuición.

5. Estrategia comercial activa:

Dejar de esperar que el mercado reaccione y salir a construir oportunidades.

6. Alianzas estratégicas:

Compartir capacidades, reducir costos o integrarse a cadenas de valor más amplias.

7. Gestión del cambio interno:

Preparar a la organización y a sus equipos para nuevos escenarios.

No se trata de hacer todo al mismo tiempo, sino de empezar a moverse con un criterio claro.

El valor de la anticipación

Si hay un factor que hoy marca la diferencia, es este.

Las empresas que están mejor posicionadas no son necesariamente las más grandes ni las más antiguas. Son, en muchos casos, las que supieron leer antes lo que estaba pasando.

Detectaron señales débiles:

* cambios en la demanda

* pérdida de rentabilidad

* nuevas condiciones de competencia

* modificaciones en las reglas del juego

Y actuaron antes de que el problema fuera evidente.

La anticipación no elimina la incertidumbre, pero permite gestionarla mejor.

Y, sobre todo, evita que las decisiones lleguen tarde.

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Un cambio que va más allá de la coyuntura

Lo que está ocurriendo en Argentina no es solo una crisis más. Es un proceso de reconfiguración del entramado productivo. Algunas empresas van a desaparecer. Otras van a transformarse. Y nuevas van a ocupar esos espacios. La diferencia no va a estar solo en el sector o en el contexto, sino en la capacidad de adaptación.

Entender lo que está pasando es importante. Pero más importante es decidir qué hacer con esa información. Porque en escenarios como este, la diferencia no la marca únicamente la economía. La marca la calidad de las decisiones empresariales.

*Master en administración de empresas Consultor empresaria