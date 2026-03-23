Petróleo, dólar e inflación: el costo silencioso de un shock externo

La suba del petróleo por el conflicto en Medio Oriente vuelve a poner a la economía argentina frente a una tensión conocida: cómo absorber un shock internacional sin que se convierta rápidamente en una nueva desestabilización local. El problema no es solo el barril. El petróleo es un precio que se filtra en combustibles, transporte, logística, energía y costos productivos. Por eso, cuando sube, no impacta únicamente en la nafta: altera márgenes, expectativas y, tarde o temprano, la dinámica de precios internos.

En el corto plazo, todo indica que el Gobierno intentará evitar que ese shock se traslade, en primer lugar, al tipo de cambio. La lógica es clara: si el dólar se mueve de manera brusca, el traslado a precios sería inmediato y la inflación podría volver a acelerarse. Por eso, el ancla cambiaria seguiría siendo una prioridad, aun en un contexto externo más tenso. Pero que el tipo de cambio no sea la variable de ajuste inmediata no significa que el problema desaparezca. Significa, más bien, que el costo empieza a desplazarse hacia otro lado.

Si el dólar se mantiene contenido, el ajuste recae sobre la economía real. Suben los costos energéticos, se encarece la logística, se estrechan márgenes y las empresas tienen menos espacio para absorber aumentos sin afectar precios o rentabilidad. En un contexto de demanda todavía débil, ese proceso no siempre deriva en un traslado pleno a inflación; muchas veces deriva primero en menor actividad, menor inversión y un consumo más frágil. Es decir, se puede evitar una corrección cambiaria inmediata, pero no se puede evitar del todo el impacto del shock.

El cierre del estrecho de Ormuz podría disparar el petróleo hasta los 150 dólares por barril

A eso se suma un contexto financiero internacional menos favorable. La Reserva Federal mantuvo sin cambios la tasa en el rango de 3,5% a 3,75% y dejó en claro que no habrá alivio rápido mientras la inflación siga mostrando resistencia. De hecho, el mercado empezó a correr expectativas de recortes, y el propio conflicto en Medio Oriente volvió a instalar la idea de que la energía puede complicar otra vez el frente inflacionario global. Para países como Argentina, eso implica un dato incómodo: el capital se vuelve más selectivo y el financiamiento más exigente, justo cuando el riesgo país vuelve a subir. En los últimos días, el indicador volvió a superar los 600 puntos, alcanzando niveles que no se veían desde semanas atrás.

Ese deterioro no es menor. Aunque el Gobierno logre sostener el tipo de cambio en el corto plazo, un riesgo país más alto y una Fed menos flexible afectan las expectativas de inversión y elevan el costo del capital. En otras palabras, el shock no necesariamente entra primero por el dólar, pero sí puede entrar por la tasa, por el crédito, por el humor financiero y por la menor disposición a apostar por economías emergentes más frágiles.

Trading de materias primas en 2026: claves para empezar a invertir en petróleo, oro y energía

Por eso, la discusión de corto plazo no debería limitarse a si el petróleo va a mover o no el tipo de cambio. La pregunta más relevante es cómo va a absorberse el shock si el dólar no es, por ahora, la variable elegida para ajustar. Todo indica que la estrategia oficial buscará ganar tiempo y evitar una aceleración nominal, pero el riesgo es que ese tiempo se pague con una economía más exigida, menor dinamismo y una recuperación más débil.

Argentina ya conoce esta lógica: muchas veces el desequilibrio no aparece donde el mercado lo espera primero, sino donde la política económica decide postergarlo. En este caso, el desafío no es solo evitar que suba el dólar. El verdadero desafío es absorber un shock externo en un mundo donde el petróleo sube, la Reserva Federal no da señales de alivio y el riesgo vuelve a tener precio.

* Economista y director de Asesoría Financiera