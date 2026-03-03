Cuando el riesgo marca el pulso de los mercados

La volatilidad dejó de ser una anomalía: es el clima habitual de los mercados globales. Tanto el barril de petróleo como el Bitcoin muestran que el riesgo se volvió la verdadera moneda de cambio.

El crudo suma una prima geopolítica por el conflicto en Medio Oriente; el Bitcoin supera los US$ 68.000 y vuelve a aparecer como refugio frente a la incertidumbre financiera; y el VIX avanza 7% porque los inversores pagan más por cobertura. No es pánico: es prevención. En términos simples, es el costo de protegerse en un escenario más incierto.

Para la Argentina, la distancia del epicentro del conflicto puede jugar a favor. Esa lejanía ofrece margen para observar cómo se reordenan los flujos globales de energía y capital. En un mundo atravesado por el riesgo, el país tiene la posibilidad de posicionarse como proveedor confiable de recursos energéticos, captar inversiones más selectivas y diseñar políticas que transformen la volatilidad en una oportunidad.

No se trata de mirar desde afuera, sino de usar esa distancia como espacio para construir mayor estabilidad en medio de la incertidumbre global.

*Economista y director de Asesoría Financiera