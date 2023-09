Marcos Galperin: "No volvería a vivir en Argentina independientemente de quién gane"

Marcos Galperin aclaró de forma categórica cuáles son las posibilidades de que vuelva a vivir a la Argentina. En una entrevista con el diario chileno "El Mercurio", el fundador de Mercado Libre fue consultado sobre el futuro de los candidatos presidenciales en las elecciones, pero prefirió no dar su opinión. “Siempre me equivoco, así que me voy a mantener en silencio, esta vez no me equivoco”, expresó

Entonces le preguntaron si dejaría Montevideo para volver a vivir al país y dijo que no lo cree. Ante la repregunta de que con Macri lo hizo, respondió: “Lamentablemente, uno toma decisiones que afectan a la familia y a los hijos, y después no son fáciles de deshacer; entonces, uno no puede andarse cambiando de un día para otro"

Marcos Galperin opinó sobre las críticas de Fito Páez al gobierno cubano

Asimismo, sostuvo que "si bien Argentina y Uruguay tienen muchas cosas en común, tienen muchas cosas distintas también, así que la respuesta es no, no volvería a vivir en Argentina, independientemente de quién gane”.

Cabe recordar que Galperín está radicado en Uruguay desde 2002, y sólo interrumpió su vida en el país vecino durante la presidencia de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019.

En 2020 el empresario dejó de ser el CEO de Mercado Libre en Argentina, pese a que siguió como líder de la empresa a nivel regional.

RM