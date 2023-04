¿Quiénes son los empresarios que participan del Foro Llao Llao?

Estos días, se está llevando a cabo el Foro Llao Llao, el encuentro anual que reúne en Bariloche a los empresarios más importantes del país El objetivo es analizar y debatir el futuro de la Argentina. Los integrantes del foro, que está integrado por un directorio, se perciben con un perfil “más moderno” que algunas de las más clásicas cámaras sectoriales. “Buscamos pensar ideas para el futuro de la Argentina y trabajar en ese sentido”, mencionan desde la organización.

Por su origen en la red Endeavor, el foro tiene muchos emprendedores, algunos de ellos fundadores de unicornios –empresas tech que valen más de US$ 1.000 millones– y dueños de startups de Internet.

Foro Llao Lallo: Bullrich reveló su plan antiinflacionario y se diferenció de Larreta y Meli

Los integrantes más reconocidos del Foro Llao Llao incluyen a Agustín Otero Monsegur (San Miguel), Carlos Miguens (Central Puerto, San Miguel y Patagonia Gold), Carolina Castro (Industrias Guidi), Federico Braun (La Anónima), Guibert Englebienne (Globant), Karina Román (Roman), Luciano Nicora (emprendedor), Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Verónica Andreani (Andreani), Andy Freire (SoftBank) y el organizador y su anfitrión Eduardo Elsztain (IRSA), propietario del hotel cinco estrellas.

Otros nombres que aparecen en el programa del evento son: Javier Goñi (Ledesma), Nicolás Szekasy (Kaszek), Guibert Englebienne (Globant), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Roberto Murchison (Grupo Murchison) y Federico Trucco (Bioceres), entre otros.

Para esta edición fue invitado Federico Lauria, fundador y CEO de la productora Lauria Entertainment y del sello Dale Play Records, quien está detrás de artistas reconocidos de música urbana, como Duki, Nicki Nicole y Bizarrap. También volverá, como el año pasado, Santiago Siri, programador argentino que lanzó la criptomoneda de renta básica universal UBI.

El oficialismo vació el Foro Llao Llao, y el círculo rojo se apoya en la oposición para diseñar sus negocios

¿Quiénes son algunos de los principales miembros y asistentes del Foro Llao Llao 2023?

Eduardo Elsztain

El empresario argentino es presidente de las compañías de real estate IRSA e IRSA Propiedades Comerciales, del Banco Hipotecario, y de las agropecuarias Cresud y BrasilAgro. También, preside la compañía Austral Gold y es cofundador de Endeavor Argentina.

Según la Fundación Konex, es miembro del World Economic Forum, del Council of the Americas, del Group of 50 y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entre otros.

Marcos Galperin

Es el fundador, presidente y CEO de Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico más importante de la región, y la empresa argentina mejor valorada. Asimismo, formó parte de la primera camada de Endeavor y también de AEA.

Tras la victoria de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales 2019, tomó la decisión de irse a vivir con su familia a Uruguay.

Martín Migoya

Es el cofundador de Globant, el segundo unicornio más grande que nació de la Argentina, luego de Mercado Libre. También, es miembro de AEA y Endeavor.

Su empresa se especializa en desarrollo de plataformas de tecnología y tiene un valor de mercado, según el precio de sus acciones en Wall Street, de US$ 6.700 millones.

Caption

Todo el dinero del mundo en sus manos: quiénes son las 10 personas más ricas en 2023

Carlos Miguens

Heredero de la prestigiosa familia Bemberg, Carlos fue presidente de Cervecería Quilmes, una de las empresas cerveceras más grandes de Argentina fundada por Otto Bemberg en 1888. Hoy, está a la cabeza de Miguens Bemberg Holdings y junto a sus hermanos lidera la mayor exportadora mundial de limones, Citrícola San Miguel, donde son socios de la familia Otero Monsegur.

Además, son accionistas de Central Puerto, la mayor generadora privada de energía eléctrica del país.

Federico Braun

Comenzó su carrera en firmas como Austral Líneas Aéreas, Liquid Carbonic y Sáenz Briones. Es presidente de SAIEP (Supermercados La Anónima), Patagonia Logística y Tarjeta del Mar, vicepresidente de la Asociación de Supermercados Unidos, director de Grupo Financiero Galicia y miembro de la Asociación Empresaria Argentina, según la información provista por la Fundación Konex en su página web.

Marcos Bulgheroni

Es el CEO de Pan American Energy Group (PAEG), una de las principales empresas petroleras privadas de Argentina. Además, es vice chairman y vicepresidente Ejecutivo de Bridas Energy Holding. Bridas, fundada por su abuelo en 1949.

Tras la muerte de su padre, Carlos Bulgheroni, en 2016, asumió el liderazgo de PAE junto a su tío Alejandro Bulgheroni.

RM