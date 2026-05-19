adidas y Fundación River renuevan los programas solidarios orientados a comunidades vulnerables

La Fundación River Plate y adidas Argentina renovaron a principios de este mes el convenio anual que los une hace 5 años en diferentes acciones orientadas a generar impacto a través de la práctica del deporte y la mejora de la infraestructura en las comunidades más vulnerables.

El acuerdo, firmado en las oficinas de adidas, tendrá vigencia hasta fines de 2026 y tiene como premisa central transformar vidas a través del deporte apoyando los programas educativos, deportivos y sociales que la Fundación River lleva adelante.

Como primera medida, las entidades renuevan el naming del Premio Fundación River Plate-adidas, un programa exclusivo para clubes de barrio y organizaciones sociales. El concurso reconoce al club de barrio u organización que logre el mayor impacto social en su comunidad y proponga un abordaje integral a través de actividades deportivas.

Siguiendo la línea de los últimos años, adidas será sponsor del torneo "Valores a la Cancha", que se organiza a fin de año. Este evento, desarrollado mediante escuelitas de fútbol recreativas y mixtas, permite a Fundación River fomentar valores y promover vínculos sanos entre chicos, chicas y familias, utilizando el fútbol como herramienta fundamental de integración social.

Además, el convenio contempla el acompañamiento de adidas al programa "Sin Fronteras" de Fundación River, cuyo objetivo es dejar una marca de solidaridad y compromiso en los diferentes lugares del interior y exterior del país donde se presente el Club Atlético River Plate.

Por segundo año consecutivo, adidas apoyará los talleres de valores que Fundación River lleva adelante en los barrios Itatí, La Matanza y Lomas de Zamora. Estos talleres están dirigidos a familias y abordan temáticas como Educación Sexual Integral (ESI), consumo problemático, nutrición y gestión de emociones.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes representantes de adidas: Francisco Morello (Director de Legal & Compliance ), Florencia Grunfeld (Sports Marketing Manager para River), Matías Guidobono (Director Fulfillment Center) y otros miembros del comité de Impacto Social. Por el lado de Fundación River participaron Felipe Llorente (Presidente), Lucía de la Vega (Directora Ejecutiva), Joaquin Urresti y Florencia Esperón (Comisión Directiva de Fundación River).