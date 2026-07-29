Cómo es el programa de garantía extendida para cuidar los dispositivos Apple

En un contexto donde la tecnología se ha convertido en una herramienta esencial para el trabajo, el estudio y la vida cotidiana, contar con respaldo técnico y cobertura confiable resulta cada vez más importante. Con esta premisa, MacStation lanzó MacStation Safe, un programa de garantía extendida diseñado para brindar mayor tranquilidad y protección a quienes eligen dispositivos Apple.

La propuesta permite extender la cobertura de equipos Apple nuevos y elegibles, Mac, iPhone y iPad, una vez finalizada la garantía de fábrica, asegurando que los usuarios puedan seguir utilizando sus dispositivos con el respaldo de un servicio técnico autorizado y especializado.

MacStation Safe complementa la garantía original de Apple y comienza a regir una vez que esta concluye. Las reparaciones son realizadas por el servicio técnico propio de MacStation, en su carácter de Apple Authorized Service Provider, utilizando repuestos y procedimientos alineados con los estándares técnicos de Apple. El programa cuenta además con el respaldo de La Meridional Compañía Argentina de Seguros.

"Los dispositivos Apple son una inversión que acompaña durante años la vida personal y profesional de los usuarios. Con MacStation Safe buscamos ofrecer una alternativa que les permita extender esa tranquilidad más allá de la garantía original, con el respaldo de técnicos certificados y atención especializada", cuenta Silvana Niglia Gerenta de Marketing y Comunicación de MacStation.

Entre los principales beneficios del programa se destacan la cobertura de fallas y desperfectos de funcionamiento en condiciones equivalentes a la garantía de fábrica (quedan excluidos los daños accidentales, el ingreso de líquidos, el robo o hurto y el desgaste natural de consumibles), la inclusión de mano de obra y repuestos necesarios, la posibilidad de reemplazo por un equipo de iguales o similares características, previa aprobación, cuando la reparación no resulte técnicamente viable, y una garantía de 90 días corridos sobre cada reparación realizada. Con repuestos disponibles, el plazo estimado de reparación es de 48 a 72 horas hábiles desde la aprobación del diagnóstico.

La contratación de MacStation Safe puede realizarse al momento de adquirir un dispositivo Apple nuevo elegible, tanto en las tiendas físicas de la compañía como a través de su tienda online. Una vez finalizada la garantía original del fabricante, la cobertura extendida comienza a operar por el plazo contratado.

De esta manera, MacStation continúa ampliando su propuesta de servicios para acompañar a los usuarios durante todo el ciclo de vida de sus dispositivos, reforzando su compromiso con la calidad de atención, el soporte especializado y la experiencia Apple.

MacStation Safe es un programa de garantía extendida comercializado por Remibre S.R.L., respaldado por La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. mediante la póliza N.º 155. La garantía extendida complementa y no reemplaza la garantía de fábrica. Las condiciones, límites y exclusiones de la póliza N.º 155 prevalecen sobre esta descripción general. Términos y condiciones completos en macstation.com.ar/macstation-safe/terminos-y-condiciones.